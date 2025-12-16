Acesse sua conta
Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

Isadora Vieira acompanhou o pai no cruzeiro onde ele grava DVD de 25 anos de carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:53

Isadora Vieira, filha de Belo
Isadora Vieira, filha de Belo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Discreta e longe dos holofotes, Isadora Vieira, de 26 anos, chamou atenção ao surgir a bordo do navio temático de Belo, onde o cantor grava o DVD que celebra seus 25 anos de carreira. Filha caçula do pagodeiro com Rejane Alkimin, ela viveu de perto o momento especial do pai e aproveitou a viagem para falar, pela primeira vez com mais detalhes, sobre sua vida, seus planos profissionais e a relação familiar.

Durante o cruzeiro, Isadora não desgrudou de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, ex-esposa de Belo. As duas são amigas de longa data e a cumplicidade chamou atenção de quem acompanhava os bastidores da gravação.

Em entrevista à Quem, Isadora não escondeu o orgulho ao ver o pai celebrar mais de duas décadas de sucesso. “É uma experiência única. Eu tenho 26 anos, então cresci vendo tudo isso acontecer. É muito bonito ver alguém permanecer tanto tempo fazendo as coisas com amor e conquistando tanta gente”, contou.

Apesar da fama de Belo, ela garante que o artista é bem diferente fora dos palcos. “As pessoas não imaginam como ele é como pai. O Marcelo é uma pessoa extremamente carinhosa e amorosa. O Belo do palco é um, mas em casa ele é outro e é ainda mais incrível”, disse, sorrindo.

Isadora também comentou a estreia do pai como ator na novela Três Graças, da TV Globo. “Eu fiquei chocada. Ele já tinha feito outros trabalhos, mas agora é diferente. É outro personagem, outro universo. A gente descobre mais um talento e se surpreende”, afirmou.

Tímida, Isadora admite que precisou de coragem para aceitar a entrevista. Diferente do pai, ela constrói sua trajetória longe do mundo artístico. Prestes a se formar em odontologia, a jovem pretende se especializar na área estética e unir saúde, autoestima e bem-estar.

Mesmo reservada, ela confessa que começa a considerar uma nova possibilidade profissional. “Quero seguir como dentista, mas também penso em trabalhar com internet. Lidar com estética, beleza, ajudar pessoas… tudo isso conversa muito com quem eu sou”, explicou.

Com o incentivo de Giovanna Jacobina, Isadora começa a dar pequenos passos rumo ao universo digital. “Ela me apoia muito, mas eu ainda sou bem tímida. Estou tentando vencer isso aos poucos”, revelou.

A amizade entre as duas nasceu ainda na época do casamento de Belo com Gracyanne Barbosa e atravessou os anos. “A gente se conhece há mais de 15 anos. Somos muito próximas, contamos tudo uma pra outra. É uma amizade de verdade”, concluiu.

Belo Isadora Vieira

