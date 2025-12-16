NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': proposta inesperada e pedido de adoção agitam o capítulo desta terça (16)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) vai passar por reviravoltas em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira, 16 de dezembro, de 'Êta Mundo Melhor!' promete mexer com o coração do público. A trama das seis, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, entra em uma fase de fortes emoções, com revelações importantes, decisões que podem mudar destinos e novos personagens surgindo para bagunçar a história.

Logo no início do capítulo, Lúcio deixa Araújo surpreso ao afirmar que não é o pai de Haydée, levantando ainda mais dúvidas sobre o passado da jovem. Enquanto isso, Cunegundes segue firme em seus planos ambiciosos e apresenta Quincas como o grande destaque, o primeiro dançarino oficial de seu estabelecimento, arrancando comentários e reações.

Jocasta e Francine colocam em prática uma simpatia para conquistar Quinzinho e Zé dos Porcos, mas acabam estranhando o comportamento dos dois, que passam a agir de forma inesperada. O clima de mistério só aumenta.

Entre confidências e emoções à flor da pele, Estela faz um alerta importante a Dita sobre a verdadeira face da Baronesa, também conhecida como Sandra. No mesmo momento, a jovem abre o coração e revela estar apaixonada por Túlio. A notícia ganha ainda mais peso quando Celso anuncia que já marcou a data de seu casamento com Estela, prometendo abalar relações e sentimentos.

Candinho vive um momento de emoção ao levar Samir para visitar os túmulos de Anastácia e Filó, em uma cena marcada por saudade e afeto. Mas a tranquilidade dura pouco: a Baronesa/Sandra surge com uma proposta surpreendente para comprar a mansão de Candinho, o que pode provocar uma grande virada na história.

Outros encontros também movimentam o capítulo. Ernesto convida Adamo e Margarida para um jantar que promete render desdobramentos, enquanto Dita conhece Lourival, personagem que chega para provocar mudanças no seu caminho.

Para fechar, Zulma surpreende ao declarar sua intenção de adotar Samir, levantando questionamentos e emoções profundas sobre o futuro do menino.