Veja lista de cotados para o grupo Camarote e Veteranos no BBB 26

Felipe Sena
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19:58
Falta apenas um mês para a estreia do Big Brother Brasil 26, e a TV Globo já está divulgando detalhes da atração, como a casa de vidro, que em 2026, passa por quatro cidades do Brasil, inclusive Salvador. As residências transparentes, nas diferentes regiões do país, irão abrigar quatro candidatos que concorrerão a duas vagas.
No entanto, o público está empolgado, sobretudo, para saber a lista dos possíveis participantes do programa. O ex-BBB Gil do Vigor, por exemplo, foi confirmado em um quadro do programa.
BBB 26
O BBB 26 promete novidades para os fãs do reality show. O programa terá três grupos - Camarote, Veteranos e Pipoca - além de nomes famosos já estão entre os cotados. Com base em rumores nas redes sociais e sites, já existem alguns nomes cotados para participar do reality. Confira:
MC Carol (cantora)
Klara Castanho (atriz)
Pedro Neschling (ator)
Priscilla (cantora)
Lucas Leto (ator)
Danielle Winits (atriz)
Mariana Goldfarb (modelo)
Cacau Protásio (atriz e humorista)
Simaria Mendes (cantora)
Arthur Zanetti (ginasta)
Gabriel Fuentes (ator)
Thalita Rebouças (escritora)
Thiago Martins (ator)
Arthur Nory (ginasta)
Livinho (cantor)
Sarah Andrade (BBB 21)
Aline (BBB 23)
Fernanda Bande (BBB 24)
Ana Paula Renault (BBB 16)
Ricardo Alface (BBB 22)
Diego Alemão (BBB 7)
Gui Napolitano (BBB 20)
Jonas Sulzbach (BBB 12)
Isabelle Nogueira (BBB 22)