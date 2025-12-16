2026!

Vai passar a virada do ano com qual cor? Veja a melhor para cada signo

2026 será um ano de aberturas de caminhos e mudanças significativas, por isso é importante atenção e cuidado

Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:26

Cada signo tem cores especifícas para começar o ano bem Crédito: Reprodução | Freepik

2025 está chegando ao fim, e com a chegada do novo ano que se inicia, é importante tomar as decisões certas para atrair boas energias e vibrações, até mesmo na cor usada no Réveillon. De acordo com a astrologia, 2026 será um ano de aberturas de caminhos e novas oportunidades, por isso, cada signo exige uma cor específica para atrair as coisas certas, nos momentos certos, tanto na virada, quanto durante o ano!

Áries

O ano pede amadurecimento, reconstrução e estratégia. Por isso, o vermelho e o laranja são as cores ideais para dar aquele gás extra, reforçar a coragem e manter o foco. As cores podem ser usadas em dias de decisão, em acessórios marcantes.

Touro

O ano exige transformações profundas nas relações e nos vínculos emocionais. Por isso, é importante apostar no azul, verde e rosa, que ajudam a cultivar a calma, diálogo e escolhas conscientes.

Gêmeos

Para os geminianos, 2026 será um ano de mudanças, experimentações e muita inovação. A chave é transformar ideias em conquistas reais. Aposte no vermelho, no laranja e no amarelo para canalizar energia e determinação. E violeta para apoiar a transformação interna.

Câncer

2026 é um ano de expansão financeira e emocional, com transformações profundas no modo de lidar com suas bases internas. As cores são violeta, amarelo e azul. O violeta apoia renovações internas, amarelo ativa criatividade e azul traz mais calma.

Leão

Os leoninos vão viver o auge da criatividade, visibilidade e liderança. O desafio é equilibrar brilho pessoal e sabedoria coletiva. Por isso, é bom apostar no amarelo (criatividade e expansão) e verde (serenidade nas decisões).

Virgem

Os virginianos vão viver um momento de expansão de parcerias, networking e projetos coletivos. O verde e o rosa são cores perfeitas para parcerias equilibradas e crescimento conjunto.

Libra

O momento é de reorganização total, tanto nas relações, como na vida profissional e equilíbrio interno. Ajustes importantes podem chegar. Assim como os virginianos, suas cores são o rosa e o verde. O rosa suaviza e fortalece vínculos, já o verde organiza a vida pessoal e profissional.

Escorpião

O ano de 2026 será de transformações profissionais e revisões emocionais profundas. Por isso, o violeta, para processos internos, o laranja para coragem e azul para clareza nas revisões.

Sagitário

Para os sagitarianos será um momento de reestruturação da rotina e das finanças, com libertação de padrões antigos e foco no autocuidado. Use a cor violeta para limpeza de padrões, azul e verde para cuidar da energia, e rosa para relações.

Capricórnio

2026 chega como um ano de estabilidade após mudanças intensas. O momento é de expansão financeira e reconhecimento por projetos inovadores. O verde deve ser usado para o equilíbrio e o vermelho para impulsionar novas oportunidades.

Aquário

Aquarianos, se preparem, porque 2026 será um ano de transformações profundas e busca por autenticidade. Também é um ano de relações mais maduras e conscientes. O violeta traz transformação, já o verde e o rosa, flexibilidade nas relações.

Peixes