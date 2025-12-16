Acesse sua conta
Vai passar a virada do ano com qual cor? Veja a melhor para cada signo

2026 será um ano de aberturas de caminhos e mudanças significativas, por isso é importante atenção e cuidado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:26

Cada signo tem cores especifícas para começar o ano bem
Cada signo tem cores especifícas para começar o ano bem Crédito: Reprodução | Freepik

2025 está chegando ao fim, e com a chegada do novo ano que se inicia, é importante tomar as decisões certas para atrair boas energias e vibrações, até mesmo na cor usada no Réveillon. De acordo com a astrologia, 2026 será um ano de aberturas de caminhos e novas oportunidades, por isso, cada signo exige uma cor específica para atrair as coisas certas, nos momentos certos, tanto na virada, quanto durante o ano!

Áries

O ano pede amadurecimento, reconstrução e estratégia. Por isso, o vermelho e o laranja são as cores ideais para dar aquele gás extra, reforçar a coragem e manter o foco. As cores podem ser usadas em dias de decisão, em acessórios marcantes.

Touro

O ano exige transformações profundas nas relações e nos vínculos emocionais. Por isso, é importante apostar no azul, verde e rosa, que ajudam a cultivar a calma, diálogo e escolhas conscientes.

Gêmeos

Para os geminianos, 2026 será um ano de mudanças, experimentações e muita inovação. A chave é transformar ideias em conquistas reais. Aposte no vermelho, no laranja e no amarelo para canalizar energia e determinação. E violeta para apoiar a transformação interna.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Câncer

2026 é um ano de expansão financeira e emocional, com transformações profundas no modo de lidar com suas bases internas. As cores são violeta, amarelo e azul. O violeta apoia renovações internas, amarelo ativa criatividade e azul traz mais calma.

Leão

Os leoninos vão viver o auge da criatividade, visibilidade e liderança. O desafio é equilibrar brilho pessoal e sabedoria coletiva. Por isso, é bom apostar no amarelo (criatividade e expansão) e verde (serenidade nas decisões).

Virgem

Os virginianos vão viver um momento de expansão de parcerias, networking e projetos coletivos. O verde e o rosa são cores perfeitas para parcerias equilibradas e crescimento conjunto.

Libra

O momento é de reorganização total, tanto nas relações, como na vida profissional e equilíbrio interno. Ajustes importantes podem chegar. Assim como os virginianos, suas cores são o rosa e o verde. O rosa suaviza e fortalece vínculos, já o verde organiza a vida pessoal e profissional.

Escorpião

O ano de 2026 será de transformações profissionais e revisões emocionais profundas. Por isso, o violeta, para processos internos, o laranja para coragem e azul para clareza nas revisões.

Sagitário

Para os sagitarianos será um momento de reestruturação da rotina e das finanças, com libertação de padrões antigos e foco no autocuidado. Use a cor violeta para limpeza de padrões, azul e verde para cuidar da energia, e rosa para relações.

Capricórnio

2026 chega como um ano de estabilidade após mudanças intensas. O momento é de expansão financeira e reconhecimento por projetos inovadores. O verde deve ser usado para o equilíbrio e o vermelho para impulsionar novas oportunidades.

Aquário

Aquarianos, se preparem, porque 2026 será um ano de transformações profundas e busca por autenticidade. Também é um ano de relações mais maduras e conscientes. O violeta traz transformação, já o verde e o rosa, flexibilidade nas relações.

Peixes

Para os piscianos, será um momento de autoconhecimento, sensibilidade e foco na saúde emocional. Os pedidos do ano são presença, foco e equilíbrio. Por isso, aposte no violeta, verde e azul, que unem espiritualidade, estabilidade e serenidade emocional.

2026 Signos

