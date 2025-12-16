Acesse sua conta
Walério e Mesquita são eliminados de A Fazenda 17 na última Roça

Os dois peões foram os menos votados e deixaram a sede do reality na noite desta terça-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 23:44

Walério Aráujo e Luiz Otávio Mesquita são os dois últimos eliminados
Walério Aráujo e Luiz Otávio Mesquita são os dois últimos eliminados Crédito: Reprodução

Walério Araújo e Luiz Otávio Mesquita foram os dois eliminados da noite desta terça-feira (16) em "A Fazenda 17". O público decidiu na última Roça que eles não mereciam disputar a final já que eles receberam as menores porcentagens de votos para ficar. A disputa popular foi contra Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso, que se consagraram como os finalistas do reality rural. 

Estilista, Walério tem 55 anos e é natural de Lajedo (PE). Renomado na área da Moda, ele é conhecido pela ousadia no design de roupas e é presença constante na São Paulo Fashion Week. Walério possui 190 mil seguidores nas redes sociais, além de ser grande amigo de personalidades importantes como Maya Massafera, Ivete Sangalo, Alinne Rosa e Gkay. Já Mesquita é natural de Foz do Iguaçu (PR) e morador de São Paulo (SP), tem 31 anos de idade e é multiatleta, lutador e influenciador digital. Filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita, o agora ex-peão é bicampeão do FMS (Fight Music Show).

Walério Araújo

Walério Araújo por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Walério Araújo por Reprodução
1 de 3
Walério Araújo por Reprodução

No programa, Walério viralizou ao se afastar das pessoas e passar tempo acariciando os búfalos. Mesquita, por sua vez, fez casal com a ex-atriz mirim Duda Wedling, além de ter protagonizado inúmeras brigas com colegas de confinamento como Carol Lekker e Tamires Assis.

Luiz Mesquita

Luiz Mesquita, participante de A Fazenda 17 por Reprodução/Redes Sociais
Luiz Mesquita, participante de A Fazenda 17 por Reprodução/Redes Sociais
Luiz Mesquita, participante de A Fazenda 17 por Reprodução/Redes Sociais
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita e Nego do Borel por Reprodução
Luiz Mesquita, participante de A Fazenda 17 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Luiz Mesquita, participante de A Fazenda 17 por Reprodução/Redes Sociais

Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso estão na Final e disputam pelo prêmio de R$ 2 milhões oferecido pelo programa e claro, pelo título de campeão que será decidido na noite desta quinta-feira (18) ao vivo na Record, a partir das 22h30. 

