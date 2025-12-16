Walério e Mesquita são eliminados de A Fazenda 17 na última Roça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 23:44
Walério Araújo e Luiz Otávio Mesquita foram os dois eliminados da noite desta terça-feira (16) em "A Fazenda 17". O público decidiu na última Roça que eles não mereciam disputar a final já que eles receberam as menores porcentagens de votos para ficar. A disputa popular foi contra Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso, que se consagraram como os finalistas do reality rural.
Estilista, Walério tem 55 anos e é natural de Lajedo (PE). Renomado na área da Moda, ele é conhecido pela ousadia no design de roupas e é presença constante na São Paulo Fashion Week. Walério possui 190 mil seguidores nas redes sociais, além de ser grande amigo de personalidades importantes como Maya Massafera, Ivete Sangalo, Alinne Rosa e Gkay. Já Mesquita é natural de Foz do Iguaçu (PR) e morador de São Paulo (SP), tem 31 anos de idade e é multiatleta, lutador e influenciador digital. Filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita, o agora ex-peão é bicampeão do FMS (Fight Music Show).
Walério Araújo
No programa, Walério viralizou ao se afastar das pessoas e passar tempo acariciando os búfalos. Mesquita, por sua vez, fez casal com a ex-atriz mirim Duda Wedling, além de ter protagonizado inúmeras brigas com colegas de confinamento como Carol Lekker e Tamires Assis.
Luiz Mesquita
Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso estão na Final e disputam pelo prêmio de R$ 2 milhões oferecido pelo programa e claro, pelo título de campeão que será decidido na noite desta quinta-feira (18) ao vivo na Record, a partir das 22h30.