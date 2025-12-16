ASTROLOGIA

O céu fala com seu signo nesta terça (16 de dezembro): cuide de quem você ama e de si

Reviravoltas não vêm para ferir, mas para alinhar caminhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 23:23

Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A energia do dia 16 de dezembro traz um recado direto: relações são prioridade. As reviravoltas que surgem hoje não têm o objetivo de desestabilizar, mas de alinhar sentimentos, atitudes e escolhas.

Quem age com empatia transforma tensão em fortalecimento. Quem escuta mais do que reage atravessa o dia com mais leveza. O Universo pede menos defesa e mais presença.