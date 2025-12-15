ROMANCE NO AR?

Shawn Mendes retorna ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia do Rio

Vídeo feito por fãs reacende rumores de romance entre a atriz e o cantor canadense

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:14

Shawn Mendes e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os rumores ganharam mais força neste domingo (14). Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos curtindo juntos um banho de mar em uma praia do Rio de Janeiro. O momento foi registrado por fãs da atriz e rapidamente começou a circular nas redes sociais, chamando a atenção de quem acompanha o possível affair.

Nas imagens, os dois aparecem próximos, conversando e aproveitando o mar sem se preocupar com a curiosidade ao redor. A naturalidade da cena só aumentou as especulações de que a relação entre eles vai além da amizade.

O flagra aconteceu pouco tempo depois de Shawn Mendes retornar ao Brasil, após ter passado um período fora do país. Fãs do cantor canadense relataram que ele já estaria novamente em solo brasileiro, cerca de dez dias depois de se despedir do país.

Durante sua primeira estadia recente, Shawn aproveitou para conhecer diferentes cidades, como Salvador, São Paulo e o próprio Rio de Janeiro, onde passou boa parte do tempo. Em várias dessas ocasiões, Marquezine foi vista ao seu lado, o que reforçou ainda mais os comentários sobre um possível envolvimento.

Em novembro, os dois já haviam sido flagrados saindo juntos de um cinema na Zona Sul do Rio, cena que deu início aos boatos. Desde então, cada nova aparição dos dois vira assunto nas redes.

Após deixar o Brasil e retornar ao Canadá, fãs começaram a suspeitar que o cantor havia voltado ao país quando surgiram imagens dele vestindo uma camisa da Seleção Brasileira, supostamente em um aeroporto. Além disso, uma selfie com admiradores e relatos de fãs ajudaram a alimentar a história.

Um deles contou que encontrou Shawn no embarque de um voo de Nova York para o Rio de Janeiro. Segundo o relato, o cantor foi simpático, conversou sobre o Brasil, comentou sobre música brasileira e demonstrou carinho com os fãs durante todo o encontro.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre os rumores.