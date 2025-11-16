Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem show de Dua Lipa juntinhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 12:19
A atriz brasileira Bruna Marquezine e o ator canadense Shawn Mendes voltaram a sair juntos, agora que o artista está novamente no Brasil. Eles foram vistos juntinhos na área VIP do show de Dua Lipa, em São Paulo, na noite deste sábado (15), trocando olhares e sorrisos. Aproveitando a apresentação lado a lado, eles chamaram atenção do público que também assistia ao espetáculo da turnê Radical Optimism e um possível envolvimento romântico entre os dois foi especulado.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, Bruna e Shawn aparecem chegando juntos e sorrindo para os fotógrafos. Em um outro momento, eles estão sentados em um local reservado e conversam, enquanto o canadense fuma um cigarro. A atriz está teoricamente solteira, desde que terminou com João Guilherme em fevereiro deste ano; porém, interações entre os dois sugerem uma possível retomada silenciosa na relação.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Veja imagens:
Em setembro de 2017, logo após sua apresentação no Rock in Rio — festival do qual Bruna Marquezine também participou — Shawn Mendes passou a seguir a atriz nas redes sociais. Bruna, no entanto, já acompanhava o trabalho do cantor no Instagram. Dias depois, um fã publicou um vídeo que sugeria um possível encontro entre os dois durante o show de Justin Timberlake, na área da pista do evento. Ainda naquele ano, em outubro, Shawn curtiu uma foto de Bruna, gesto que repetiria novamente em 2019.
Já em 2025, a página Circo da Mídia divulgou no Instagram que Bruna e Shawn teriam sido vistos em clima de romance após o show do cantor no Lollapalooza Brasil. A suposta interação teria acontecido em um after organizado por João Silva, filho de Faustão, para um grupo restrito de convidados.