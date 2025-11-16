VAI DAR NAMORO?

Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem show de Dua Lipa juntinhos

A brasileira e o canadense foram flagrados em momentos de troca neste sábado (15)

Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 12:19

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa Crédito: Reprodução

A atriz brasileira Bruna Marquezine e o ator canadense Shawn Mendes voltaram a sair juntos, agora que o artista está novamente no Brasil. Eles foram vistos juntinhos na área VIP do show de Dua Lipa, em São Paulo, na noite deste sábado (15), trocando olhares e sorrisos. Aproveitando a apresentação lado a lado, eles chamaram atenção do público que também assistia ao espetáculo da turnê Radical Optimism e um possível envolvimento romântico entre os dois foi especulado.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Bruna e Shawn aparecem chegando juntos e sorrindo para os fotógrafos. Em um outro momento, eles estão sentados em um local reservado e conversam, enquanto o canadense fuma um cigarro. A atriz está teoricamente solteira, desde que terminou com João Guilherme em fevereiro deste ano; porém, interações entre os dois sugerem uma possível retomada silenciosa na relação.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Veja imagens:

shawn mendes pegando na cintura da bruna marquezine e ficando atrás dela, aiai viu 🤭 pic.twitter.com/Q0Yo30Sfz4 — lena⁷ (@garfieldsthings) November 16, 2025

eu apoio a bruna sair de cena e deixar o shawn e o joao gui se unirem e ter um romance pic.twitter.com/w1hegBAHH0 — gus t a vo 🩹 (@gxnesisgus) November 16, 2025

Relembre rumores

Em setembro de 2017, logo após sua apresentação no Rock in Rio — festival do qual Bruna Marquezine também participou — Shawn Mendes passou a seguir a atriz nas redes sociais. Bruna, no entanto, já acompanhava o trabalho do cantor no Instagram. Dias depois, um fã publicou um vídeo que sugeria um possível encontro entre os dois durante o show de Justin Timberlake, na área da pista do evento. Ainda naquele ano, em outubro, Shawn curtiu uma foto de Bruna, gesto que repetiria novamente em 2019.