Dua Lipa surpreende e canta com Carlinhos Brown e Caetano Veloso em SP

A cantora britânica mostrou sua admiração pela música brasileira chamando os artistas como convidados neste sábado (15)

Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:43

Dua Lipa convidou os baianos para representar o Brasil no palco Crédito: Reprodução / X

Que a turnê Radical Optimism de Dua Lipa no Brasil seria especial já era esperado entre os fãs, mas a britânica conseguiu surpreender a todos com a sua escolha de artistas convidados para representar o país: Carlinhos Brown e Caetano Veloso! Expressando toda a sua admiração pelo música brasileira, Dua Lipa chamou os dois baianos ao palco e cantou com eles no show no Morumbis, em São Paulo neste sábado (15).

Carlinhos Brown foi primeiro, que a inglesa chamou de "único e especial". Juntos, eles cantaram "Magalenha", de Sérgio Mendes, com direito a berimbau tocado pelo artista. Em seguida, Dua Lipa anunciou mais uma surpresa para o público e convocou o “lendário” Caetano Veloso. O trio interpretou “Margarida Perfumada”, do Timbalada. A participação de artistas locais é uma tradição nos shows da britânica.

Nas redes sociais, os fãs celebraram a postura da cantora de chamá-los para participarem do show. "Que orgulho como baiano ver uma artista como a Dua Lipa cantando com Brown e Caetano", escreveu um. "A Dua Lipa realmente é uma artista fora da curva, eu jurava que ela ia cantar um sertanejo como a maioria dos artistas internacionais fazem", disse outra. "Isso mostra que ela pesquisou sobre a música do Brasil", ressaltou um terceiro.

A Radical Optimism Tour continua no Brasil com uma parada no Rio de Janeiro marcada para o próximo sábado (22) na Farmasi Arena. Depois, Dua Lipa, que já passou pela Argentina e Chile, se apresenta em Peru e Colômbia antes de encerrar a turnê no México em 5 de dezembro.

Veja vídeo do momento especial: