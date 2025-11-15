Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcela assume agressão contra Dado Dolabella e dispara: ‘Dei um tapa e gostaria de ter dado mais’

Modelo acusou Dado de agressão que teria ocorrido em seu apartamento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:35

Ex-casal tinha assumido relacionamento em setembro
Ex-casal tinha assumido relacionamento em setembro Crédito: Reprodução | Instagram

Após Dado Dolabella ter denunciado a ex-namorada, Marcela Tomaszewski, por agressão, a modelo assumiu que agrediu o ator, com quem terminou de forma polêmica. Dado e Marcela assumiram o relacionamento em setembro deste ano, mas em 25 de outubro, ocorreu um episódio de agressão no apartamento da miss, no Rio de Janeiro, após uma discussão.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 7
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais

Leia mais

Imagem - Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Imagem - Novas conversas de Marcela Tomaszewski confirmando agressão de Dado Dolabella são publicadas; veja

Novas conversas de Marcela Tomaszewski confirmando agressão de Dado Dolabella são publicadas; veja

Imagem - Quem é Marcela Tomaszewski, a modelo que vive romance com Dado Dolabella

Quem é Marcela Tomaszewski, a modelo que vive romance com Dado Dolabella

“Com certeza, eu dei um tapa na cara dele. E assumo, infelizmente, que eu gostaria de ter dado mais”, disse ela em entrevista ao portal LeoDias. “Segundo ele, meu tapa – com a minha mãe de 12 anos e menor que a mão da filha dele – doeu nele demais e por isso as agressões e o enforcamento”, completou a modelo.

A modelo ressaltou ainda que se defendeu das agressões de Dado: “Sim, eu bati no rosto dele e fico feliz de ter feito isso, porque foi o mínimo que eu consegui fazer depois de tudo isso”, disse ela.

“E eu acho que o que eu vou poder fazer agora é o que a polícia vai fazer por mim. Eu não vou conseguir chegar mais perto dele, porque ele conseguiu inventar uma lei ‘Mario do Penho’ agora”, acrescentou.

Marcela chegou a prestar boletim de ocorrência, mas desistiu de ir em frente com a denúncia, por medo. Nenhum dos dois chegou a relatar o motivo da discussão ter iniciado. A amiga da modelo, Rafaela Clemente, fez uma publicação nas redes sociais, que mostrou os ferimentos em Marcela, além de ter afirmado que Dado a teria agredido física e verbalmente, após expor conversas entre as duas.

Além disso, Marcela divulgou, através da amiga, em suas redes sociais, fotos e vídeos do ambiente após a suposta agressão de Dado.

Leia mais

Imagem - Máscara de argila roxa: conheça os benefícios e como usá-la corretamente

Máscara de argila roxa: conheça os benefícios e como usá-la corretamente

Imagem - Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia

Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia

Imagem - Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões

Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens

Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens
Imagem - Idoso leva golpe de R$ 32 mil acreditando namorar com a atriz Juliana Paes

Idoso leva golpe de R$ 32 mil acreditando namorar com a atriz Juliana Paes

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório
01

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
02

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77

Imagem - Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão
04

Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão