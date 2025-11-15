Marcela assume agressão contra Dado Dolabella e dispara: ‘Dei um tapa e gostaria de ter dado mais’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:35
Após Dado Dolabella ter denunciado a ex-namorada, Marcela Tomaszewski, por agressão, a modelo assumiu que agrediu o ator, com quem terminou de forma polêmica. Dado e Marcela assumiram o relacionamento em setembro deste ano, mas em 25 de outubro, ocorreu um episódio de agressão no apartamento da miss, no Rio de Janeiro, após uma discussão.
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
“Com certeza, eu dei um tapa na cara dele. E assumo, infelizmente, que eu gostaria de ter dado mais”, disse ela em entrevista ao portal LeoDias. “Segundo ele, meu tapa – com a minha mãe de 12 anos e menor que a mão da filha dele – doeu nele demais e por isso as agressões e o enforcamento”, completou a modelo.
A modelo ressaltou ainda que se defendeu das agressões de Dado: “Sim, eu bati no rosto dele e fico feliz de ter feito isso, porque foi o mínimo que eu consegui fazer depois de tudo isso”, disse ela.
“E eu acho que o que eu vou poder fazer agora é o que a polícia vai fazer por mim. Eu não vou conseguir chegar mais perto dele, porque ele conseguiu inventar uma lei ‘Mario do Penho’ agora”, acrescentou.
Marcela chegou a prestar boletim de ocorrência, mas desistiu de ir em frente com a denúncia, por medo. Nenhum dos dois chegou a relatar o motivo da discussão ter iniciado. A amiga da modelo, Rafaela Clemente, fez uma publicação nas redes sociais, que mostrou os ferimentos em Marcela, além de ter afirmado que Dado a teria agredido física e verbalmente, após expor conversas entre as duas.
Além disso, Marcela divulgou, através da amiga, em suas redes sociais, fotos e vídeos do ambiente após a suposta agressão de Dado.