DECLARAÇÃO

Marcela assume agressão contra Dado Dolabella e dispara: ‘Dei um tapa e gostaria de ter dado mais’

Modelo acusou Dado de agressão que teria ocorrido em seu apartamento

Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:35

Ex-casal tinha assumido relacionamento em setembro Crédito: Reprodução | Instagram

Após Dado Dolabella ter denunciado a ex-namorada, Marcela Tomaszewski, por agressão, a modelo assumiu que agrediu o ator, com quem terminou de forma polêmica. Dado e Marcela assumiram o relacionamento em setembro deste ano, mas em 25 de outubro, ocorreu um episódio de agressão no apartamento da miss, no Rio de Janeiro, após uma discussão.

“Com certeza, eu dei um tapa na cara dele. E assumo, infelizmente, que eu gostaria de ter dado mais”, disse ela em entrevista ao portal LeoDias. “Segundo ele, meu tapa – com a minha mãe de 12 anos e menor que a mão da filha dele – doeu nele demais e por isso as agressões e o enforcamento”, completou a modelo.

A modelo ressaltou ainda que se defendeu das agressões de Dado: “Sim, eu bati no rosto dele e fico feliz de ter feito isso, porque foi o mínimo que eu consegui fazer depois de tudo isso”, disse ela.

“E eu acho que o que eu vou poder fazer agora é o que a polícia vai fazer por mim. Eu não vou conseguir chegar mais perto dele, porque ele conseguiu inventar uma lei ‘Mario do Penho’ agora”, acrescentou.

Marcela chegou a prestar boletim de ocorrência, mas desistiu de ir em frente com a denúncia, por medo. Nenhum dos dois chegou a relatar o motivo da discussão ter iniciado. A amiga da modelo, Rafaela Clemente, fez uma publicação nas redes sociais, que mostrou os ferimentos em Marcela, além de ter afirmado que Dado a teria agredido física e verbalmente, após expor conversas entre as duas.