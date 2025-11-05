CONFIRA

Novas conversas de Marcela Tomaszewski confirmando agressão de Dado Dolabella são publicadas; veja

Modelo acusou namorado de agressão, que teria acontecido em seu apartamento em Ipanema

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:15

Modelo confirmou agres~soa em conversa com a amiga Crédito: Reprodução | Instagram

Após Dado Dolabella ter sido acusado pela namorada, a miss Marcela Tomaszewski, de uma suposta agressão, novas conversas entre a modelo e uma amiga, que não foi identificada, foram publicadas nas redes sociais pelo jornalista Matheus Baldi, do programa “Fofocalizando”.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Ao acordar, após a suposta agressão, Marcela conversou através do WhatsApp com uma amiga, e disse que não estava entendendo o que estava acontecendo, além de se sentir culpada pelo que aconteceu.

“Claro, a culpa é minha segundo ele. Óbvio”, escreveu Marcela na conversa. “Amiga Pode ser até sua culpa, mas nada justifica agressão. Por mais que você tenha revidado, ele é homem”, respondeu a amiga.

Marcela também relatou que pediu à delegada para ir embora. Através das redes sociais, a modelo disse que estava com medo, e queria “paz”. Por isso, preferiu não realizar exame de corpo de delito e dar prosseguimento com o processo após boletim de ocorrência.

Conversas de Marcela Tomaszewski com amiga

Entenda o caso