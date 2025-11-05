Novas conversas de Marcela Tomaszewski confirmando agressão de Dado Dolabella são publicadas; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:15
Após Dado Dolabella ter sido acusado pela namorada, a miss Marcela Tomaszewski, de uma suposta agressão, novas conversas entre a modelo e uma amiga, que não foi identificada, foram publicadas nas redes sociais pelo jornalista Matheus Baldi, do programa “Fofocalizando”.
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Ao acordar, após a suposta agressão, Marcela conversou através do WhatsApp com uma amiga, e disse que não estava entendendo o que estava acontecendo, além de se sentir culpada pelo que aconteceu.
“Claro, a culpa é minha segundo ele. Óbvio”, escreveu Marcela na conversa. “Amiga Pode ser até sua culpa, mas nada justifica agressão. Por mais que você tenha revidado, ele é homem”, respondeu a amiga.
Marcela também relatou que pediu à delegada para ir embora. Através das redes sociais, a modelo disse que estava com medo, e queria “paz”. Por isso, preferiu não realizar exame de corpo de delito e dar prosseguimento com o processo após boletim de ocorrência.
Conversas de Marcela Tomaszewski com amiga
Em outubro deste ano, o casal teria protagonizado uma discussão no apartamento da modelo, localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro. De acordo com o jornalista Matheus Baldi, Dado teria se descontrolado, iniciando “agressões verbais” que, em seguida, progrediram para violência física.