Dado Dolabella acusa Record de 'manipular e distorcer' entrevista em que admite agressão a Luana Piovani

Ator e Marcela Tomaszewski afirmaram que conversa com Roberto Cabrini foi transformada em 'espetáculo'

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:59

Dado Dolabella admite agressão a Luana Piovani e nega novas acusações Crédito: Reprodução/Record

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski detonaram a exibição da entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini e transmitida no 'Domingo Espetacular', da Record, no último domingo (2). Em nota divulgada por meio de sua assessoria jurídica, o ex-casal acusou a emissora de distorcer a conversa e manipular fatos.

O comunicado foi assinado pelo escritório Mara Damasceno Advocacia e compartilhado no perfil de Instagram de Dado e Marcela, sem citar diretamente o nome do programa. O texto diz que os dois se sentiram injustiçados pela maneira como a entrevista foi exibida.

O casal fala que o objetivo era encerrar especulações sobre uma suposta agressão e esclarecer informações a respeito do relacionamento, mas alega que a repercussão acabou gerando novos ataques.

"Houve uma discussão privada, que foi ampliada e manipulada, transformando-se em um espetáculo. Marcela já reconheceu que se excedeu em alguns momentos, e Dado agiu com boa-fé ao aceitar falar publicamente, acreditando que seria ouvido de forma imparcial, o que não ocorreu", diz o documento.

O ator também lamentou os ataques direcionados à ex-namorada. Ele afirma que aceitou participar acreditando que seria ouvido de forma imparcial, o que, segundo o comunicado, "não ocorreu". Já Marcela teria reconhecido que se excedeu na denúncia feita contra o artista.

Dado ainda afirmou estar acostumado a ser "julgado sem provas e alvo de críticas constantes", mas que a namorada não esperava o impacto da exposição pública. "Entrou nesse ambiente sem compreender o peso da exposição pública e hoje sofre ataques cruéis", diz o texto.

Os dois também falam que a entrevista, que teria durado cerca de três horas, foi reduzida a poucos minutos, o que teria modificado completamente o contexto. "Ambos lamentam a forma como uma entrevista de três horas foi reduzida a minutos e editada fora de contexto. O que buscam agora é apenas paz, respeito e o direito de não serem transformados em alvo de julgamentos e ataques injustos".

Na entrevista, Dado Dolabella reconheceu publicamente pela primeira vez que agrediu a atriz Luana Piovani em 2008. Questionado sobre o episódio, ele descreveu o que teria na ocasião. “Eu estava indo embora, já era tarde. Quando virei as costas, ela me segurou pelo braço e a unha dela entrou no meu braço. No reflexo de me soltar, acabei acertando ela e ela caiu”, relatou. Em seguida, admitiu: “Fui covarde, porque a força entre um homem e uma mulher é desproporcional”.

Veja a nota na íntegra:

"Dado Dolabella e Marcela manifestam profunda tristeza com a forma como a história foi exposta e distorcida. Dado, já acostumado a ser julgado sem provas e alvo de criticas constantes, lamenta especialmente os ataques direcionados a Marcela, que entrou nesse ambiente sem compreender o peso da exposição pública e hoje sofre ataques cruéis, principalmente vindos de outras mulheres.

O casal reforça que o episódio mostrado não representa a verdade dos fatos. Houve uma discussão privada, que foi ampliada e manipulada, transformando-se em um espetáculo. Marcela já reconheceu que se excedeu em alguns momentos, e Dado agiu com boa-fé ao aceitar falar publicamente, acreditando que seria ouvido de forma imparcial, o que não ocorreu.