Ludmilla recusa homenagem do SBT e dispara contra emissora: 'Racismo não se resolve com prêmio'

Cantora diz que convite é incoerente e reforça que não vai compactuar com a situação

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:48

Ludmilla recusa homenagem do SBT Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Ludmilla voltou ao centro de uma polêmica nesta segunda-feira (22) ao revelar que recusou um convite do SBT para receber uma homenagem. A decisão, segundo a cantora, não foi difícil: para ela, aceitar o reconhecimento enquanto a emissora mantém espaço para alguém ligado a um caso de racismo seria contraditório.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ludmilla contou que foi procurada pelo canal, mas fez questão de deixar claro por que disse “não”. “Eu recebi uma mensagem do SBT dizendo que queria muito me homenagear”, começou. Em seguida, foi direta: “Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, espaço e respaldo a pessoas coniventes com atitudes racistas. Isso é incoerente e inaceitável”.

A fala faz referência direta ao apresentador Marcão do Povo, com quem Ludmilla trava uma disputa judicial desde 2017, quando ele se referiu à cantora com termos racistas durante um programa de televisão. No vídeo, a artista ainda mostrou um trecho em que o jornalista agradece publicamente o apoio da família Abravanel em um momento de crise profissional.

Para Ludmilla, o problema vai além do caso pessoal. “Racismo não se resolve com homenagem. Racismo se enfrenta com responsabilidade”, reforçou, deixando claro que sua posição é um posicionamento político, social e pessoal.

Na semana passada, Marcão do Povo afirmou no ar que teria sido inocentado no processo movido por Ludmilla. A cantora, no entanto, contestou a versão e afirmou que a Justiça reconheceu o crime, mas que o apresentador acabou se beneficiando de uma manobra jurídica que o livrou do cumprimento da pena.

Ludmilla ganha ação contra Marcão do Povo por racismo e Justiça impõe indenização de R$ 30 mil

Marcão do Povo é afastado pelo SBT por sugerir 'campo de concentração'

Influenciador baiano critica Ludmilla por compra de luxo e recebe resposta afiada

Ludmilla por Reprodução

“A Justiça reconhece o racismo que ele cometeu comigo, mas ele não vai pagar por isso. É revoltante”, disse Ludmilla em outra publicação. Segundo ela, a forma como o caso foi tratado gera uma falsa sensação de impunidade e desinformação para o público.

Após a recusa da homenagem, o SBT divulgou uma nota oficial afirmando que não compactua com racismo ou qualquer forma de discriminação. Ainda assim, a postura da emissora segue sendo questionada por internautas, que apontam contradição entre o discurso institucional e as decisões práticas.

O episódio que deu início à briga aconteceu em janeiro de 2017, quando Marcão do Povo, então na Record, usou um termo racista ao comentar uma suposta situação envolvendo fãs e a cantora. A Record repudiou a fala e demitiu o apresentador. Pouco tempo depois, ele foi contratado pelo SBT, decisão que já havia sido criticada por Ludmilla na época.

Ludmilla Sbt Racismo Homenagem

