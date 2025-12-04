CARRO NOVO

Influenciador baiano critica Ludmilla por compra de luxo e recebe resposta afiada

'Pra quê?' questionou Hawk sobre veículo milionário adquirido pela artista

Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:41

Ludmilla foi criticada por influenciador baiano ao adquirir Cadillac Escalade 2026 Crédito: Reprodução

Ludmilla chegou "charlando" nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao exibir o seu mais novo bem: um Cadillac Escalade 2026, carro de luxo avaliado em 2,5 milhões de reais. O influenciador baiano Hakw, porém, não viu com bons olhos a decisão da artista. Apesar de entender que cada um faz o que quer com o próprio dinheiro ,ele criticou a necessidade pagar tão caro em um veículo através de um post no X.

"Namoral com todo respeito, pra quê? Tipo, eu sei que ela pode e que ricos podem tudo mas sério, chega num ponto que não faz mais tanta diferença assim. Se você já ganhou algum dinheiro na vida você sabe que não tem nada que é tão melhor assim pra valer isso tudo, é só manutenção de status", defendeu Hawk, em tweet compartilhado nesta quinta (4).

namoral com todo respeito, pra que? tipo eu sei que ela pode e que ricos podem tudo mas serio, chega num ponto que n faz mais tanta diferença assim se vc ja gannhou algum dinheiro na vida vc sabe que n tem nada que é tao melhor assim pra valer isso tudo, é só manutenção de status https://t.co/yGwlfo9hBN — roque do povão (@rauquetxt) December 4, 2025

Sem citar o nome do influencer, Lud resolveu vir à público dar uma resposta afiada sobre a situação. "A minha vida pertence a mim. Não dou satisfação pra quem nunca reconheceu os próprios erros, pra quem só aponta o dedo ou deseja o meu fracasso. Quem não carrega minhas feridas não tem autoridade sobre os meus passos. No fim a jornada é solo e no fim do fim o caixão é pra um só, sejam felizes", escreveu a artista, que lançou recentemente o álbum "Fragmentos".

Grande parte dos internautas ficou ao lado de Lud. "A canetada pesadíssima, fala mesmo! enquanto os invejosos falam ela mete mais um carro na garagem", disse uma fã. "Por que ninguém questiona jogadores de futebol, rappers, cantores comprando carros, Ferraris etc… só a Ludmilla não pode né?", argumentou outra.

"Nossa, mas tem tantas pessoas para vc falar isso vc vem logo falar logo de uma mulher preta lésbica que não herdou nada, que veio da periferia e construiu tudo que tem basicamente sozinha?", sintetizou uma terceira.