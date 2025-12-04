Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador baiano critica Ludmilla por compra de luxo e recebe resposta afiada

'Pra quê?' questionou Hawk sobre veículo milionário adquirido pela artista

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:41

Ludmilla foi criticada por influenciador baiano ao adquirir Cadillac Escalade 2026
Ludmilla foi criticada por influenciador baiano ao adquirir Cadillac Escalade 2026 Crédito: Reprodução

Ludmilla chegou "charlando" nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao exibir o seu mais novo bem: um Cadillac Escalade 2026, carro de luxo avaliado em 2,5 milhões de reais. O influenciador baiano Hakw, porém, não viu com bons olhos a decisão da artista. Apesar de entender que cada um faz o que quer com o próprio dinheiro ,ele criticou a necessidade pagar tão caro em um veículo através de um post no X.

"Namoral com todo respeito, pra quê? Tipo, eu sei que ela pode e que ricos podem tudo mas sério, chega num ponto que não faz mais tanta diferença assim. Se você já ganhou algum dinheiro na vida você sabe que não tem nada que é tão melhor assim pra valer isso tudo, é só manutenção de status", defendeu Hawk, em tweet compartilhado nesta quinta (4).

Ludmilla

Ludmilla por Reprodução
Ludmilla rebate comentário criticando seu inglês por Reprodução/X
Líder de igreja afirma que ora por Ludmilla por Reprodução/Instagram
Ludmilla em novo single Paraíso por Divulgação/@stefflima
Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução
Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna nasceu em Miami nos EUA por Reproduçãoi/Instagram
Ludmilla e Bruna Gonçalves por Divulgação
Ludmilla e amigos famosos em partida de futebol por Reprodução / Redes Sociais
Ivete Sangalo e Ludmilla por Redes socais
Ludmilla por Reprodução
Beyoncé e Ludmilla por Divulgação
Ludmilla por Divulgação
Ludmilla por Divulgaçao
Show de Ludmilla acaba em racismo e abordagem policial por Divulgação
1 de 15
Ludmilla por Reprodução

LEIA MAIS

Ludmilla, Belo, Mumuzinho e mais: veja quem vai se apresentar no Camarote Glamour 2026

Gabriel David nega atrito com Ludmilla e Brunna após saída polêmica da Beija-Flor

Brunna Gonçalves deixa a Beija-Flor de surpresa, e mãe de Ludmilla dispara contra escola: ‘Desvalorizada’

Ludmilla dá spoiler de show no 'The Town' e revela se planeja ter mais filhos

Ludmilla rebate internauta que debochou de seu inglês em show nos EUA e revela cachê

Sem citar o nome do influencer, Lud resolveu vir à público dar uma resposta afiada sobre a situação. "A minha vida pertence a mim. Não dou satisfação pra quem nunca reconheceu os próprios erros, pra quem só aponta o dedo ou deseja o meu fracasso. Quem não carrega minhas feridas não tem autoridade sobre os meus passos. No fim a jornada é solo e no fim do fim o caixão é pra um só, sejam felizes", escreveu a artista, que lançou recentemente o álbum "Fragmentos".

Grande parte dos internautas ficou ao lado de Lud. "A canetada pesadíssima, fala mesmo! enquanto os invejosos falam ela mete mais um carro na garagem", disse uma fã. "Por que ninguém questiona jogadores de futebol, rappers, cantores comprando carros, Ferraris etc… só a Ludmilla não pode né?", argumentou outra. 

"Nossa, mas tem tantas pessoas para vc falar isso vc vem logo falar logo de uma mulher preta lésbica que não herdou nada, que veio da periferia e construiu tudo que tem basicamente sozinha?", sintetizou uma terceira. 

Leia mais

Imagem - Casamento inesperado marca final de Samuel em Dona de Mim

Casamento inesperado marca final de Samuel em Dona de Mim

Imagem - Brasileira se torna bilionária mais jovem do mundo a fazer própria fortuna

Brasileira se torna bilionária mais jovem do mundo a fazer própria fortuna

Imagem - Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady

Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady

Tags:

Dinheiro Carro Zero Ludmilla Cadillac Redes Sociais

Mais recentes

Imagem - Enquete A Fazenda 17: parcial mostra quem será o eliminado da semana

Enquete A Fazenda 17: parcial mostra quem será o eliminado da semana
Imagem - Entenda por que você não deve usar branco de jeito nenhum na virada do ano

Entenda por que você não deve usar branco de jeito nenhum na virada do ano
Imagem - Influenciador brasileiro Jon Vlogs lança marca de bebidas inspirada no Brasil

Influenciador brasileiro Jon Vlogs lança marca de bebidas inspirada no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
01

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda