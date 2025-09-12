RECÉM-MAMÃE

Ludmilla dá spoiler de show no 'The Town' e revela se planeja ter mais filhos

Cantora se apresenta neste domingo (14) em festival em São Paulo; a pequena Zuri esteve nos bastidores

Elis Freire

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:53

Ludmilla, Brunna Gonçalves e Zuri nos bastidores do The Town Crédito: Reprodução

A cantora Ludmilla se apresenta pela segunda vez no The Town nesta domingo (14) em São Paulo, mas neste ano ela chega completamente transformada por um grande divisor de águas: a maternidade. Recém-mamãe de Zuri, do seu casamento com a dançarina Brunna Gonçalves, a estrela adiantou um spoiler de sua apresentação que tem tudo a ver com a pequena. Zuri completará 4 meses no dia em que Lud sobre no palco do festival e a menina já esteve até nos bastidores e ensaios.

Ludmilla contou que a surpresa será uma homenagem à sua filha durante a música "Paraíso". "Com certeza vou homenageá-la. Paraíso é a música que mais representa essa fase da minha vida. Cada vez que eu canto, sinto que é uma homenagem não só para elas duas, mas para tudo o que a gente construiu juntas", disse em entrevista ao Gshow.



"A maternidade virou minha vida de cabeça para baixo da forma mais linda possível, e essa canção é como se fosse o retrato desse amor que me transformou como mulher e como artista. Inclusive, quero todo mundo muito atento a essa música no meu show do The Town. Fica com esse spoiler!", completou.

Ela contou ainda que Zuri talvez assista ao vivo à sua performance no palco Skyline. "A gente quer muito que ela e a Brunna estejam lá, mas tudo vai depender das condições do dia. Se for possível, com certeza a Zuri vai estar comigo, mas com toda a atenção e os cuidados necessários, já que ela ainda é muito pequenininha. Vai ser algo muito bem planejado e preparado", garantiu.

Vem mais filhotes aí?

Ao portal, a cantora ressaltou ainda que, apesar dos desafios da maternidade, ter Zuri foi uma oportunidade de desacelerar no trabalho e se conectar com a família em um amor incondicional. E então, Lud revelou uma vontade: ter mais filhos. Mas, calma que a irmãzinha ou o irmãozinho de Zuri ainda não está no forninho, só nos pensamentos do casal.