REVELAÇÕES

5 sonhos trazem sinais sobre dinheiro e negócios: veja significados

Alguns símbolos e situações vistas ao dormir são interpretadas pela Astrologia como pistas sobre a vida financeira

Elis Freire

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:17

Jovem sonhando Crédito: FreePik

Segundo a Astrologia, alguns sonhos funcionam como mensagens do universo para a pessoa. Certos símbolos e situações que aparecem são interpretadas como sinais sobre dinheiro, trabalho ou mesmo negócios. O mundo pode estar, então, através do seu momento de descanso tentando mostrar que alguma decisão não seria a ideal ou mesmo que uma oportunidade não terá bons frutos. Talvez valha a pena prestar mais atenção. O time de astrólogos do João Bidu alertou para 5 sonhos que trazem sinais sobre a vida financeira.

Veja 5 sonhos que alertam sobre dinheiro e negócios:

Queda de avião

Voar de avião geralmente representa liberdade e avanço. No entanto, quando o avião despenca no sonho, o sinal de alerta é forte. Esse tipo de imagem costuma indicar riscos de prejuízos, principalmente no campo financeiro ou profissional. Pode ser um aviso para não tomar decisões por impulso ou evitar investimentos arriscados agora.

Discussão em casa

Brigar dentro do próprio lar, especialmente com familiares, pode refletir tensões internas relacionadas a dinheiro. Mesmo que a relação esteja boa na vida real, o sonho pode sinalizar desacordos sobre finanças ou um certo desequilíbrio entre suas prioridades pessoais e responsabilidades financeiras.

Moedas de prata

Embora pareça um símbolo positivo, sonhar com moedas de prata nem sempre é bom sinal. Em muitos casos, isso representa possíveis perdas financeiras. Se você está iniciando um novo projeto ou fazendo algum investimento importante, é essencial dobrar a atenção com planejamento, contratos e prazos.

Acidente com outras pessoas

Sonhar com acidentes já é desconfortável, mas quando envolve outras pessoas, a mensagem pode ser ainda mais delicada. Isso pode indicar problemas que surgem de parcerias mal definidas, ou até dificuldades financeiras causadas por más decisões externas que afetam você de forma indireta. Portanto, cuidado com quem está colocando dentro dos seus planos.

Agressão a amigo

Se no sonho você agride verbalmente ou moralmente alguém próximo, a simbologia pode estar ligada à culpa ou desgaste emocional por causa de dinheiro. Também pode ser um sinal de que alguma perda financeira está a caminho, talvez por atitudes impulsivas. Ou seja, fique de olho nas emoções que andam afetando suas escolhas.