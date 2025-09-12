HOMENAGEM

Humberto Carrão escreve texto especial para a mãe: 'Piano, gamão'

Ator que vive Afonso em 'Vale Tudo' parabenizou Dona Leila em publicação nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 20:30

Humberto Carrão e mãe Leila Crédito: Reprodução / Instagram

Ator que interpreta Afonso Roitman em “Vale Tudo”, Humberto Carrão escreveu um belo texto nesta sexta-feira (12) para homenagear a mãe, dona Leila, que completou 75 anos de vida. O ator compartilhou registros ao lado da matriarca e falou sobre momentos especiais compartilhados em família ao longo da sua vida.

“Minha companheira no gamão e nas longas deliberações sobre como posicionar as peças no tabuleiro. Minha companheira na vida e nos mais diversos estímulos pra se entusiasmar com a beleza. A gaiatice, as fotos de arquivo, o piano e as histórias da família. Viva os setenta e cinco de minha mãezinha; que já era minha mãe antes de eu nascer. Te amo”, escreveu o ator.

Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão 1 de 12

Em entrevista ao Fantástico, Humberto Carrão revelou que se inspira na história do próprio pai Paulo Roberto Sinoti, que passa por um tratamento contra câncer há mais de três anos para interpretar o bilionário Afonso Roitman na novela das 9. Afonso está passando por quimioterapia na trama após ser diagnosticado com leucemia.

“Meu pai faz quimio há mais de três anos. O dia das cenas de hospital, foi um dia que eu estava almoçando com ele e eu falei: ‘Pai, olha que loucura, estou indo agora para o trabalho passar o dia inteiro num estúdio dizendo que estou cansado, como você sempre diz, por causa da quimio’ (…) Ainda tem outra: muitos dos consultores médicos que nos ajudam com essas cenas são pessoas que, em alguma medida, participaram do tratamento dele. Coincidentemente, é uma loucura”.