Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Humberto Carrão escreve texto especial para a mãe: 'Piano, gamão'

Ator que vive Afonso em 'Vale Tudo' parabenizou Dona Leila em publicação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 20:30

Humberto Carrão e mãe Leila
Humberto Carrão e mãe Leila Crédito: Reprodução / Instagram

Ator que interpreta Afonso Roitman em “Vale Tudo”, Humberto Carrão escreveu um belo texto nesta sexta-feira (12) para homenagear a mãe, dona Leila, que completou 75 anos de vida. O ator compartilhou registros ao lado da matriarca e falou sobre momentos especiais compartilhados em família ao longo da sua vida.

“Minha companheira no gamão e nas longas deliberações sobre como posicionar as peças no tabuleiro. Minha companheira na vida e nos mais diversos estímulos pra se entusiasmar com a beleza. A gaiatice, as fotos de arquivo, o piano e as histórias da família. Viva os setenta e cinco de minha mãezinha; que já era minha mãe antes de eu nascer. Te amo”, escreveu o ator.

Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão

Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução
1 de 12
Famosos curtem aniversário de Humberto Carrão por Reprodução

Em entrevista ao Fantástico, Humberto Carrão revelou que se inspira na história do próprio pai Paulo Roberto Sinoti, que passa por um tratamento contra câncer há mais de três anos para interpretar o bilionário Afonso Roitman na novela das 9. Afonso está passando por quimioterapia na trama após ser diagnosticado com leucemia.

“Meu pai faz quimio há mais de três anos. O dia das cenas de hospital, foi um dia que eu estava almoçando com ele e eu falei: ‘Pai, olha que loucura, estou indo agora para o trabalho passar o dia inteiro num estúdio dizendo que estou cansado, como você sempre diz, por causa da quimio’ (…) Ainda tem outra: muitos dos consultores médicos que nos ajudam com essas cenas são pessoas que, em alguma medida, participaram do tratamento dele. Coincidentemente, é uma loucura”.

Ele acrescentou que muitos consultores médicos das cenas também participaram, de alguma forma, do tratamento do pai, tornando a experiência ainda mais intensa. Carrão revelou que a doença do personagem não estava inicialmente no planejamento da novela, mas ao contar para o pai, sentiu que não precisaria de grande preparação para atuar. "E tem mil coisas lindas nisso, o meu pai tá vivo, o meu pai tá firme, o meu pai tá fazendo tratamento, está tudo certo", afirmou Carrão.

Leia mais

Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Afonso teme pela vida e cobra promessa de Heleninha nesta sexta (12)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Afonso teme pela vida e cobra promessa de Heleninha nesta sexta (12)

Imagem - Leonardo vai se recuperar e matar Odete Roitman em ‘Vale Tudo’

Leonardo vai se recuperar e matar Odete Roitman em ‘Vale Tudo’

Imagem - Maria de Fátima arma e coloca Celina frente a frente com Estéban em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima arma e coloca Celina frente a frente com Estéban em 'Vale Tudo'

Mais recentes

Imagem - Atriz de 'Um Maluco no Pedaço' ficou décadas brigada com Will Smith mas se arrependeu

Atriz de 'Um Maluco no Pedaço' ficou décadas brigada com Will Smith mas se arrependeu
Imagem - Ludmilla dá spoiler de show no 'The Town' e revela se planeja ter mais filhos

Ludmilla dá spoiler de show no 'The Town' e revela se planeja ter mais filhos
Imagem - 5 sonhos trazem sinais sobre dinheiro e negócios: veja significados

5 sonhos trazem sinais sobre dinheiro e negócios: veja significados

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
02

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
03

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Imagem - Sócia de Preta Gil em empresa milionária, Fátima Pissarra vai ensinar a fazer renda extra na internet
04

Sócia de Preta Gil em empresa milionária, Fátima Pissarra vai ensinar a fazer renda extra na internet