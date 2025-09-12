ÚLTIMAS SEMANAS

Resumo de 'Vale Tudo': Afonso teme pela vida e cobra promessa de Heleninha nesta sexta (12)

Afonso pressiona Heleninha a cuidar de seus filhos enquanto teme pela vida

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025

Afonso internado Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (12) de ‘Vale Tudo’, que vai ao ar às 21h20 na Globo, Afonso (Humberto Carrão) vive momentos de tensão com sua saúde cada vez mais fragilizada. Preocupado com a própria morte, ele exige de sua irmã Heleninha (Paolla Oliveira) que cuide de seus filhos caso algo aconteça.

O jovem também alerta Odete Roitman (Débora Bloch) sobre um escândalo iminente que envolverá o nome dela e de sua empresa na imprensa. “Os nomes dela e da empresa estarão em um escândalo que vai surgir na mídia”, adverte Afonso, que tenta proteger a família mesmo diante da doença.

Enquanto isso, Consuêlo (Belize Pombal) cria tensão no capítulo ao condicionar sua presença no casamento da filha Daniela (Jéssica Marques) à ausência de Aldeíde (Karina Teles), namorada do irmão da noiva. A situação promete gerar conflito familiar e complicações na cerimônia.