Resumo de ‘Vale Tudo’: Afonso teme pela vida e cobra promessa de Heleninha nesta sexta (12)

Heider Sacramento
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:56
No capítulo desta sexta-feira (12) de ‘Vale Tudo’, que vai ao ar às 21h20 na Globo, Afonso (Humberto Carrão) vive momentos de tensão com sua saúde cada vez mais fragilizada. Preocupado com a própria morte, ele exige de sua irmã Heleninha (Paolla Oliveira) que cuide de seus filhos caso algo aconteça.
O jovem também alerta Odete Roitman (Débora Bloch) sobre um escândalo iminente que envolverá o nome dela e de sua empresa na imprensa. “Os nomes dela e da empresa estarão em um escândalo que vai surgir na mídia”, adverte Afonso, que tenta proteger a família mesmo diante da doença.
Novidades em "Vale Tudo"
Enquanto isso, Consuêlo (Belize Pombal) cria tensão no capítulo ao condicionar sua presença no casamento da filha Daniela (Jéssica Marques) à ausência de Aldeíde (Karina Teles), namorada do irmão da noiva. A situação promete gerar conflito familiar e complicações na cerimônia.
Outros desdobramentos incluem Odete pressionando Mário Sérgio (Thomas Aquino) para provar que Marco Aurélio (Alexandre Nero) é responsável por uma campanha de difamação contra ela, enquanto Olavo (Ricardo Teodoro) aconselha Raquel (Tais Araújo) sobre sua relação com César (Cauã Reymond), cada vez mais entrelaçada na trama.