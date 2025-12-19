Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito

Modelo, casado com Pedro Scooby, compartilhou diversos registros nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:56

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby
Cintia Dicker e Pedro Scooby Crédito: Reprodução | Instagram

A modelo Cintia Dicker encantou os fãs nas redes sociais ao publicar um registro em que aparece ao lado de Pedro Scooby, seu esposo. Cintia publicou um clique aéreo em que mostra detalhes da residência localizada no bairro nobre e restrito do Joá, no Rio de Janeiro.

O imóvel ocupado pelo casal desde 2024, tem cerca de 2500m2. "Casinha", brincou ela ao exibir detalhes do imóvel.

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby

Modelo compartilhou registro nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Modelo compartilhou registro nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Modelo compartilhou registro nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Modelo compartilhou registro nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Modelo compartilhou registro nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Modelo compartilhou registro nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Modelo compartilhou registro nas redes sociais por Reprodução | Instagram
1 de 7
Modelo compartilhou registro nas redes sociais por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Scooby já chegou a revelar que era seu sonho adquirir a propriedade. “Quando eu tinha uns 14 anos, comecei a namorar uma menina deste condomínio. Eu passava em frente a essa casa e, cara, não estava nos meus sonhos porque era muito além do que eu podia sonhar”, disse Pedro Scooby no Instagram.

Cintia Dicker compartilhou outros registros da residência nos Stories do Instagram, despertando a curiosidade dos seguidores. A residência ampla tem dois andares, com piscina e área gourmet.

Tags:

Cíntia Dicker Pedro Scooby

Mais recentes

Imagem - Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)

Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)
Imagem - José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'
Imagem - Dona de Mim: Hudson descobre informação e repensa guarda de Sofia

Dona de Mim: Hudson descobre informação e repensa guarda de Sofia

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
02

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal