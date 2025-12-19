RESIDÊNCIA DE LUXO

Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito

Modelo, casado com Pedro Scooby, compartilhou diversos registros nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:56

Cintia Dicker e Pedro Scooby Crédito: Reprodução | Instagram

A modelo Cintia Dicker encantou os fãs nas redes sociais ao publicar um registro em que aparece ao lado de Pedro Scooby, seu esposo. Cintia publicou um clique aéreo em que mostra detalhes da residência localizada no bairro nobre e restrito do Joá, no Rio de Janeiro.

O imóvel ocupado pelo casal desde 2024, tem cerca de 2500m2. "Casinha", brincou ela ao exibir detalhes do imóvel.

Scooby já chegou a revelar que era seu sonho adquirir a propriedade. “Quando eu tinha uns 14 anos, comecei a namorar uma menina deste condomínio. Eu passava em frente a essa casa e, cara, não estava nos meus sonhos porque era muito além do que eu podia sonhar”, disse Pedro Scooby no Instagram.