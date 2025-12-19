Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Efeito BBB: as mudanças radicais no visual de ex-participantes do programa

A procura de procedimentos estéticos é uma das grandes responsáveis pelas transformações

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:29

Flay, do 'BBB 20',
Flay, do 'BBB 20' Crédito: Reprodução / O Globo

Após de saírem do "Big Brother Brasil", muitos ex-participantes passaram por transformações radicais no visual, que as deixaram quase irreconhecíveis. Uma espécie de "efeito BBB" ao sair do programa, inúmeras pessoas recorreram a procedimentos estéticos como lipoaspiração, harmonização facial e rinoplastia. 

O mais recente a mostrar sua transformação é Gustavo Marsengo, do "BBB 22", que está com um "novo rosto" mais másculo após se submeter a uma harmonização facial. Ela espera sua primeira filha com a também ex-BBB Laís Caldas, com quem se envolveu dentro da casa mais vigiada do Brasil. Já Flay do "BBB 20" mudou completamente os seus traços e aposta em uma expressão mais alongada. 

Confira as transformações radicais no visual de ex-BBB's

Veja o antes e depois de ex-BBB's

Paula Freitas, do 'BBB 23 por Reprodução / O Globo
Flay, do 'BBB 20', por Reprodução / O Globo
Vyni, do 'BBB 22' por Reprodução / O Globo
Gustavo Marsengo, do 'BBB 22 por Reprodução / O Globo
Eliezer do 'BBB 22' por Reprodução / O Globo
Lais Caldas, do 'BBB 22' por Reprodução / O Globo
Jake Leal, do "BBB" 12, por Reprodução / O Globo
Cristiano Carnevale, do 'BBB 4' por Reprodução / O Globo
1 de 8
Paula Freitas, do 'BBB 23 por Reprodução / O Globo

Leia mais

Imagem - Do pacto de sangue à invasão nua ao vivo: oito vezes em que o BBB passou dos limites

Do pacto de sangue à invasão nua ao vivo: oito vezes em que o BBB passou dos limites

Imagem - Henri Castelli vai participar do BBB 26? Ator se pronuncia

Henri Castelli vai participar do BBB 26? Ator se pronuncia

Imagem - Globo muda a estreia do BBB 26 e antecipa início do reality; veja a nova data

Globo muda a estreia do BBB 26 e antecipa início do reality; veja a nova data

Tags:

Bbb Estética Reality Show

Mais recentes

Imagem - Pai de menina: Xamã encanta ao mostrar momento com a filha

Pai de menina: Xamã encanta ao mostrar momento com a filha
Imagem - Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro

Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro
Imagem - Lucas Borbas publica carta aberta para Isabel Veloso e emociona: ‘Amar também confiar quando já não temos forças’

Lucas Borbas publica carta aberta para Isabel Veloso e emociona: ‘Amar também confiar quando já não temos forças’

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
01

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro
02

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026
03

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
04

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto