ANTES E DEPOIS

Efeito BBB: as mudanças radicais no visual de ex-participantes do programa

A procura de procedimentos estéticos é uma das grandes responsáveis pelas transformações

Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:29

Flay, do 'BBB 20' Crédito: Reprodução / O Globo

Após de saírem do "Big Brother Brasil", muitos ex-participantes passaram por transformações radicais no visual, que as deixaram quase irreconhecíveis. Uma espécie de "efeito BBB" ao sair do programa, inúmeras pessoas recorreram a procedimentos estéticos como lipoaspiração, harmonização facial e rinoplastia.

O mais recente a mostrar sua transformação é Gustavo Marsengo, do "BBB 22", que está com um "novo rosto" mais másculo após se submeter a uma harmonização facial. Ela espera sua primeira filha com a também ex-BBB Laís Caldas, com quem se envolveu dentro da casa mais vigiada do Brasil. Já Flay do "BBB 20" mudou completamente os seus traços e aposta em uma expressão mais alongada.

Confira as transformações radicais no visual de ex-BBB's