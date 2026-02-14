ANIMAIS

Mineração submarina preocupa cientistas e gera alerta de risco à vida marinha

A busca por minerais para a transição energética coloca em risco a vida nas profundezas oceânicas

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:00

Especialistas utilizaram mapeamento genético para catalogar espécies ameaçadas pela extração de níquel e cobalto Crédito: ROV-Team/GEOMAR/Wikimedia Commons

Em dezembro de 2025, a revista Nature Ecology & Evolution publicou um estudo conduzido por equipes internacionais de cientistas sobre os efeitos da mineração em alto-mar.

O trabalho mediu, ao longo de cinco anos, o impacto direto de máquinas extratoras sobre a vida no fundo do oceano.

Criaturas do fundo do mar 1 de 9

A pesquisa ocorreu na Zona Clarion-Clipperton, entre o México e o Havaí, área frequentemente usada para testes de mineração submarina.

O objetivo central foi quantificar, com dados de campo, como esses ecossistemas reagem a intervenções industriais.

Como o experimento foi feito

Os pesquisadores passaram 160 dias no mar coletando amostras antes e depois da passagem do equipamento de mineração. Aproximadamente 3.300 toneladas de nódulos polimetálicos foram retiradas de uma profundidade próxima a 4.300 metros.

As análises também compararam áreas perturbadas pelas máquinas com trechos não impactados, permitindo isolar mudanças provocadas pela extração.

O que mudou no fundo do mar

Os dados indicaram que as áreas mineradas tiveram queda de cerca de 32% na diversidade de espécies. A redução foi mais evidente entre organismos maiores, que compõem a chamada macrofauna.

Além disso, as comunidades tornaram-se mais heterogêneas, sinal de que a perturbação alterou padrões ecológicos locais. Parte dessas mudanças não poderia ser explicada apenas por variações naturais.

Quem vive nessas áreas

A região estudada é uma planície abissal, um vasto ambiente plano onde muitos organismos dependem de restos orgânicos que descem da superfície. Mesmo sem mineração, essas comunidades já variam conforme a produtividade do oceano.

Nas amostras analisadas, mais de 4.300 animais maiores que 0,25 milímetro foram classificados, distribuídos em 788 espécies. Predominaram vermes marinhos, crustáceos e moluscos.

Diante de muitos organismos sem descrição científica formal, os pesquisadores recorreram à análise de DNA. Códigos genéticos padronizados ajudaram a diferenciar espécies e a medir alterações na biodiversidade.

Quem regula essa atividade

Em águas internacionais, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos define regras para pesquisas e futuras explorações. A instituição exige avaliações de impacto ambiental e estudos de linha de base antes de qualquer operação.