Mineração submarina preocupa cientistas e gera alerta de risco à vida marinha

A busca por minerais para a transição energética coloca em risco a vida nas profundezas oceânicas

  V
  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:00

Especialistas utilizaram mapeamento genético para catalogar espécies ameaçadas pela extração de níquel e cobalto
Especialistas utilizaram mapeamento genético para catalogar espécies ameaçadas pela extração de níquel e cobalto

Em dezembro de 2025, a revista Nature Ecology & Evolution publicou um estudo conduzido por equipes internacionais de cientistas sobre os efeitos da mineração em alto-mar.

O trabalho mediu, ao longo de cinco anos, o impacto direto de máquinas extratoras sobre a vida no fundo do oceano.

Criaturas do fundo do mar

Espécie fotografada por missão submarina por Schmidt Ocean Institute
Espécie fotografada por missão submarina por Schmidt Ocean Institute
Fundo do mar por Schmidt Ocean Institute
Fundo do mar por Schmidt Ocean Institute
Espécie fotografada por missão submarina por Schmidt Ocean Institute
Espécie fotografada por missão submarina por Schmidt Ocean Institute
Espécie fotografada por missão submarina por Schmidt Ocean Institute
Espécie fotografada por missão submarina por Schmidt Ocean Institute
Navio da missão por Schmidt Ocean Institute
1 de 9
Espécie fotografada por missão submarina por Schmidt Ocean Institute

A pesquisa ocorreu na Zona Clarion-Clipperton, entre o México e o Havaí, área frequentemente usada para testes de mineração submarina.

O objetivo central foi quantificar, com dados de campo, como esses ecossistemas reagem a intervenções industriais.

Como o experimento foi feito

Os pesquisadores passaram 160 dias no mar coletando amostras antes e depois da passagem do equipamento de mineração. Aproximadamente 3.300 toneladas de nódulos polimetálicos foram retiradas de uma profundidade próxima a 4.300 metros.

As análises também compararam áreas perturbadas pelas máquinas com trechos não impactados, permitindo isolar mudanças provocadas pela extração.

O que mudou no fundo do mar

Os dados indicaram que as áreas mineradas tiveram queda de cerca de 32% na diversidade de espécies. A redução foi mais evidente entre organismos maiores, que compõem a chamada macrofauna.

Além disso, as comunidades tornaram-se mais heterogêneas, sinal de que a perturbação alterou padrões ecológicos locais. Parte dessas mudanças não poderia ser explicada apenas por variações naturais.

Quem vive nessas áreas

A região estudada é uma planície abissal, um vasto ambiente plano onde muitos organismos dependem de restos orgânicos que descem da superfície. Mesmo sem mineração, essas comunidades já variam conforme a produtividade do oceano.

Nas amostras analisadas, mais de 4.300 animais maiores que 0,25 milímetro foram classificados, distribuídos em 788 espécies. Predominaram vermes marinhos, crustáceos e moluscos.

Diante de muitos organismos sem descrição científica formal, os pesquisadores recorreram à análise de DNA. Códigos genéticos padronizados ajudaram a diferenciar espécies e a medir alterações na biodiversidade.

Quem regula essa atividade

Em águas internacionais, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos define regras para pesquisas e futuras explorações. A instituição exige avaliações de impacto ambiental e estudos de linha de base antes de qualquer operação.

Essas exigências buscam separar danos reais causados pela mineração de variações naturais dos ecossistemas. Ainda assim, o debate sobre até onde essa proteção é suficiente permanece aberto.

