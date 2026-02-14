TV

BBB 26: após nova expulsão, direção toma atitude e Tadeu Schmidt entra ao vivo para dar bronca

Reality da TV Globo chega a três expulsões em um mês e soma cinco saídas fora do Paredão; apresentador reforça que confronto físico não será tolerado

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:46

Tadeu Schmidt Crédito: Globo/Reprodução

Com mais uma expulsão no BBB 26, desta vez de Edilson, neste sábado (14), a direção do programa resolveu tomar medidas drásticas. A desclassificação do jogador é a terceira apenas em um mês de competição. Para evitar novos episódios, o apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo para dar uma bronca nos participantes e reforçar as regras do reality exibido pela TV Globo.

Relembre a carreira de Edílson Capetinha 1 de 13

A atual temporada do Big Brother Brasil 26 começou em 12 de janeiro e, antes mesmo de completar um mês no ar, já acumula três expulsões por agressão. Diante da sequência de episódios, o apresentador cancelou a folga de Carnaval e fez um pronunciamento direto aos confinados.

“Existe uma linha que jamais pode ser cruzada. O confronto físico não é uma opção no BBB. Aliás, isso não é novidade para ninguém aqui. Confronto físico nunca foi uma opção e nunca será. Tá claro isso, gente?”, afirmou Tadeu, enquanto os participantes ouviam em silêncio.

Cinco saídas fora do Paredão

Com a saída de Edilson, o BBB 26 chega a cinco participantes que deixaram a casa sem passar pelo Paredão. O número inclui expulsões, desistência e afastamento por recomendação médica.

Até agora, deixaram o programa:

Edilson Capetinha, expulso após agredir Leandro;

Sol Vega, expulsa depois de agredir Ana Paula;

Paulo Augusto, desclassificado por agressão contra Jonas;

Pedro, que desistiu após tentar beijar Jordana à força;

Henri Castelli, afastado por orientação médica.

A edição de 2026 passa, assim, a liderar o ranking de expulsões na história do reality, superando temporadas anteriores como o Big Brother Brasil 19 e o Big Brother Brasil 23.