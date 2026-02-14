SAÚDE

Gordão da XJ sofre complicações após cirurgia e enfrenta infecção

Influenciador contou que enfrentou inflamação depois de procedimento na vesícula e destacou que obesidade ainda é fator de risco

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:39

Gordão da XJ Crédito: Reprodução

O influenciador Gordão da XJ usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula. O procedimento foi realizado na última semana, mas ele relatou ter desenvolvido uma infecção no período pós-operatório.

Segundo ele, apesar da boa cicatrização, houve complicações relacionadas à baixa imunidade. “Eu fiz a cirurgia e peguei uma inflamação. Graças a Deus, a cicatrização está boa. Mas peguei uma inflamação na garganta porque minha imunidade está baixa, não estou conseguindo falar nem comer direito”, afirmou.

O influenciador contou ainda que teve febre durante a recuperação. “A cirurgia foi muito simples, mas pelo fato de eu ser obeso, tudo complica mais”, declarou.