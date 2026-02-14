Gordão da XJ sofre complicações após cirurgia e enfrenta infecção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:39
O influenciador Gordão da XJ usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula. O procedimento foi realizado na última semana, mas ele relatou ter desenvolvido uma infecção no período pós-operatório.
Gordão da XJ faz cirurgia para tirar pedras na vesícula
Segundo ele, apesar da boa cicatrização, houve complicações relacionadas à baixa imunidade. “Eu fiz a cirurgia e peguei uma inflamação. Graças a Deus, a cicatrização está boa. Mas peguei uma inflamação na garganta porque minha imunidade está baixa, não estou conseguindo falar nem comer direito”, afirmou.
O influenciador contou ainda que teve febre durante a recuperação. “A cirurgia foi muito simples, mas pelo fato de eu ser obeso, tudo complica mais”, declarou.
Aos 20 anos, Gordão da XJ soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele já perdeu cerca de 130 quilos e segue em processo de avaliação para realizar uma cirurgia bariátrica, com o objetivo de continuar o tratamento para redução de peso.