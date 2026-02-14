ABRIU O JOGO

Nando Cunha revela que não gostava de Juliana Paes: 'Tinha ressalvas pelo que as pessoas falavam'

Ator contou que mudou de opinião depois de conviver com a colega em produções da Netflix e também comentou relação com o Carnaval

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:02



O ator Nando Cunha admitiu que tinha 'ressalvas' quando o assunto era sua colega de profissão, Juliana Paes. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele contou que tinha uma imagem errada dela, mas que a convivência quando trabalharam juntos fez com que sua percepção mudasse.

Conhecido por papéis na novela Travessia, da TV Globo, e nas séries Os Donos do Jogo e Pedaço de Mim, ambas da Netflix, Nando falou sobre a situação. “A Juliana é maravilhosa, cara! Que mulher maravilhosa”, declarou.

O ator explicou que parte da opinião anterior vinha de comentários e matérias que havia lido. “Eu tinha ressalvas sobre ela pelo que as pessoas falavam, ou enfim, por matérias”, admitiu. Segundo ele, o contato direto mostrou outra realidade. “Mas quando eu conheci de perto, e é assim que a gente conhece as pessoas, né? De perto, ela se mostrou uma pessoa maravilhosa, cara. Que mulher incrível, que ser humano bacana, divertida, super ‘da gente’, sabe? Não tem frescura”, completou.

Nando também destacou o cuidado da atriz com o elenco e a equipe técnica. “Foi uma das companheiras de elenco mais bacanas que eu já tive assim, num set de filmagem. E quero muito ter o prazer de não só trabalhar com ela em outras produções também”.

Crítica ao Carnaval

Durante a conversa, o ator comentou ainda sua relação com o Carnaval. Para ele, a festa, que historicamente nasceu das comunidades negras e populares, perdeu parte do acesso ao público que a construiu.

“O Carnaval tem representatividade muito grande, porque sempre foi uma festa feita para o povo preto, pelo povo pobre. Então assim, é onde a gente extravasa as nossas dores do ano inteiro, e a gente se prepara muito”, afirmou.

Ele lamentou que, na visão dele, o evento tenha se tornado restrito. “Infelizmente, virou uma indústria muito grande e virou um privilégio para poucos. Muita gente não consegue vir. Muita gente que trabalha no Carnaval não consegue vir aqui para a avenida. Desde pequenininho eu amo isso. É uma festa que eu aguardo ansiosamente por 363 dias”, disse.