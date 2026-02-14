BBB 26

Gabriela vence Prova do Anjo e surpreende ao escolher Cowboy para o Castigo do Monstro: 'Me machucou demais'

Escolha chamou atenção na casa por conta da proximidade entre os dois participantes

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:52

Gabriela e Alberto Cowboy Crédito: Reprodução

A vitória de Gabriela na quinta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26, neste sábado (14), terminou em surpresa na casa. Após conquistar o colar, a sister escolheu Alberto Cowboy para o Castigo do Monstro, decisão que chamou atenção dos participantes por conta da proximidade entre os dois no jogo.

O castigo da semana recebeu o nome de “Movendo Areia”. Sempre que tocar a música do Monstro, Cowboy deverá se dirigir ao espaço determinado e encher baldes com areia, utilizando diferentes instrumentos até completar o desafio. A dinâmica terá tempo pré estabelecido. Caso não finalize dentro do prazo, ele precisará permanecer no local até concluir a rodada seguinte.

Ao justificar a escolha, Gabriela explicou que a decisão foi motivada por um comentário feito pelo brother. “Tadeu, essa minha escolha vai me doer, mas vai ser por uma pessoa que disse que sou fraca de prova. É pro Cowboy, me machucou demais”, declarou.