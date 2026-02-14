Gabriela vence Prova do Anjo e surpreende ao escolher Cowboy para o Castigo do Monstro: 'Me machucou demais'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:52
A vitória de Gabriela na quinta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26, neste sábado (14), terminou em surpresa na casa. Após conquistar o colar, a sister escolheu Alberto Cowboy para o Castigo do Monstro, decisão que chamou atenção dos participantes por conta da proximidade entre os dois no jogo.
Confira as desistências e desclassificações do BBB 26
O castigo da semana recebeu o nome de “Movendo Areia”. Sempre que tocar a música do Monstro, Cowboy deverá se dirigir ao espaço determinado e encher baldes com areia, utilizando diferentes instrumentos até completar o desafio. A dinâmica terá tempo pré estabelecido. Caso não finalize dentro do prazo, ele precisará permanecer no local até concluir a rodada seguinte.
Ao justificar a escolha, Gabriela explicou que a decisão foi motivada por um comentário feito pelo brother. “Tadeu, essa minha escolha vai me doer, mas vai ser por uma pessoa que disse que sou fraca de prova. É pro Cowboy, me machucou demais”, declarou.
Além de indicar o Monstro, a sister também ganhou o direito de imunizar um aliado na formação do próximo Paredão. Ela ainda poderá optar por abrir mão do vídeo da família no Presente do Anjo em troca de uma segunda imunidade, o que pode influenciar diretamente a estratégia da semana dentro da casa.