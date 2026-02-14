SIGNOS

Anjo da Guarda anuncia dia de recomeços e libertação emocional neste domingo (15 de fevereiro)

Energia espiritual favorece cortes necessários e abertura de novos caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:01

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

O Anjo da Guarda traz, neste domingo (15), uma mensagem forte de renovação. O dia carrega vibração de encerramento de ciclos e libertação de pesos que já não fazem sentido na sua caminhada. É momento de deixar para trás situações que drenam energia e abrir espaço para o novo.

A espiritualidade indica que algo precisa ser reorganizado internamente. Pode ser um pensamento repetitivo, uma mágoa antiga ou até um medo que impede avanços. A limpeza começa de dentro para fora.

O domingo também favorece decisões firmes. Quando há clareza sobre o que não serve mais, o caminho fica mais leve. Não se trata de agir por impulso, mas de reconhecer que certas portas precisam ser fechadas para que outras se abram.

Confie na proteção que acompanha seus passos. Mesmo que o processo pareça desafiador, ele conduz a uma fase mais alinhada com seus propósitos.