Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

Enquanto o couro come na avenida e o céu é o limite para cachês de grandes artistas, a família de um dos criadores da maior invenção da Bahia recorre a uma "vaquinha" para tratar uma doença rara

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:00

FOBICA
FOBICA Crédito: REPRODUÇÃO

Em 1950, a bordo de um Ford T – automóvel também chamado de Fobica - Dodô e Osmar mudaram para sempre o destino da Bahia. O que começou como uma brincadeira despretensiosa para tocar frevo pelas ruas de Salvador, tornou-se o maior símbolo da nossa folia e uma máquina de democratizar a alegria. Nascia o trio elétrico.

Com o passar das décadas, o som exclusivamente instrumental abriu espaço para grandes vozes, começando com Moraes Moreira em 1975, e o trio se transformou em um palco itinerante complexo e refinado. Essa revolução técnica e cultural permitiu que o Carnaval de Salvador exportasse tecnologia para o mundo e se tornasse o que é hoje: uma vitrine bilionária de produtos, atrações e negócios altamente rentáveis. Essa é a parte que todo mundo vê.

Saulo comanda Pipoca da Benção

Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Saulo Fernandes no trio por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Saulo Fernandes iniciou desfile por Millena Marques/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
1 de 11
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO

Nos bastidores desse espetáculo de sucesso e opulência, no entanto, a família Macêdo vem enfrentando um momento difícil com o estado de saúde de Aroldo Macêdo. Filho de Osmar, Aroldo foi diagnosticado com Paralisia Supranuclear Progressiva, uma doença neurodegenerativa rara, grave e de evolução acelerada.

A enfermidade ataca áreas vitais do cérebro, provocando a morte gradual de neurônios e comprometendo a fala, a motricidade e até a memória do paciente. Atualmente, Aroldo apresenta limitações motoras e cognitivas severas. Com o custo alto do tratamento, a família enfrenta dificuldades financeiras.

Sim, eu sei. Infelizmente, muitas famílias enfrentam dificuldades de toda ordem, inclusive financeiras. O ponto não é exatamente esse. A questão aqui é o paradoxo entre a situação de Aroldo Macêdo e as cifras astronômicas que a invenção de seu pai movimenta anualmente. Mesmo sem considerar a exportação da tecnologia do trio elétrico, os números são impressionantes

Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000

Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação
1 de 39
Cheiro foi referência nas fantasias temáticas nos anos 90/2000 por Divulgação

O Carnaval de Salvador – cujo maior e principal diferencial é o trio elétrico - atrai cerca de 11 milhões de pessoas para os circuitos e movimenta por volta de R$ 2,6 bilhões na economia, gerando lucros imensos para empresários e grandes estrelas. Enquanto isso, a família Macêdo organiza "vaquinha" via PIX para custear despesas médicas.

Na última segunda-feira (9), nomes importantes como Gilberto Gil e Gerônimo – entre outros - se uniram aos irmãos de Aroldo em um show beneficente de apoio à família. O evento, embora emocionante, entristece. No palco, o desabafo de Armandinho Macêdo (também filho de Osmar e, portanto, irmão de Aroldo) foi a materialização do clichê “soco no estômago”. Ele disse o óbvio: todo mundo ganha com o trio elétrico menos a família de quem o inventou.

Neste momento, enquanto o asfalto de Salvador treme sob pés de milhões de pessoas, as grandes estrelas da axé music, que detêm impérios erguidos sobre a invenção de Dodô e Osmar, agem como se nada houvera. Até onde vi (este texto foi escrito na noite de quinta, 12), não parece ocorrer a nenhuma delas sequer a possibilidade de que seria bom tom amparar o herdeiro de quem os colocou no topo da pirâmide do show business. Acho incrível que consigam se desconectar tanto assim.

Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador

Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Aline Maia e Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Paolla Oliveira por Jesus Carvalho/ AgNews
Paolla Oliveira por Jesus Carvalho/ AgNews
Paolla Oliveira por Tomzé Fonseca/ Agnews
1 de 17
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram

Ao ler isso, você pode pensar que a questão é meramente legal, institucional. Ou mesmo culpa dos próprios Dodô e Osmar e suas famílias, que não geriram bem a invenção. Respeito a sua opinião. Porém, embora a gente suponha que as famílias provavelmente falharam na resolução de questões relativas à patente, a herança deixada por Dodô e Osmar é de conhecimento público e uma dívida nossa – coletiva - de caráter moral e ético. Portanto, é antes de tudo uma questão de honestidade, dignidade e solidariedade amparar quem nos deu o instrumento mais poderoso de geração de fortunas e de projeção da história da música baiana.

A materialização dessas palavras sempre presentes nos discursos de tanta gente (honestidade, dignidade, ética e solidariedade) agora significa apenas – para grandes estrelas – apenas reconhecimento e convocação em seus poderosos microfones ou um percentual miudinho de qualquer cachê milionário feito em cima de trios elétricos neste verão. Doar ou mobilizar, publicizar, resolver esse problema não seria favor nem caridade, mas o pagamento de uma dívida histórica com quem fez a cama para tanta gente se deitar.

(Doações para a "vaquinha" organizada por familiares e amigos podem ser feitas via PIX utilizando o CPF 592.402.107-68 em nome de Margarida Maria Oliveira dos Santos Macêdo ou por transferência bancária para o Banco Nubank na agência 0001 e conta corrente 4189159-3.)

Por @flaviaazevedoalmeida

Leia mais

Imagem - Viva 10 momentos emocionantes que o Carnaval de Salvador lhe dá de graça

Viva 10 momentos emocionantes que o Carnaval de Salvador lhe dá de graça

Imagem - Aprenda a reinar no Carnaval sem perder a majestade, a dignidade nem a saúde

Aprenda a reinar no Carnaval sem perder a majestade, a dignidade nem a saúde

Imagem - Enquanto Ivete é denunciada por "chupar pescoço", O Kanalha embala o Oscar com a “cabeça da chibata”

Enquanto Ivete é denunciada por "chupar pescoço", O Kanalha embala o Oscar com a “cabeça da chibata”

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Fanfarra tem a mesma importância do trio e podemos provar

Fanfarra tem a mesma importância do trio e podemos provar
Imagem - Ivete Sangalo recebe Shawn Mendes e Bruna Marquezine no Carnaval de Salvador

Ivete Sangalo recebe Shawn Mendes e Bruna Marquezine no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
02

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
03

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)