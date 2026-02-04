SÓ MACRONUTRIENTE?

Pesquisa revela que dieta restritiva pode causar doenças graves e até a morte

Pesquisa histórica revela que uma dieta baseada apenas em macronutrientes pode levar a doenças graves e até à morte

Agência Correio

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:00

Uma pesquisa com ratos e leite fresco mudou para sempre o que sabemos sobre nutrição e rendeu um Prêmio Nobel de Medicina Crédito: Freepik

Muitas pessoas quando pensam em fazer dieta alimentar focam apenas em contar calorias ou bater metas de proteínas hoje em dia, mas a história mostra um perigo oculto nessa prática. Os cientistas acreditavam que apenas os grandes grupos alimentares, as proteínas, os carboidratos e as gorduras, eram suficientes.

Frederick Hopkins foi o bioquímico que contrariou essa crença perigosa no século 20. Ele provou que o corpo exige substâncias específicas para funcionar, indo muito além do simples fornecimento de energia para os músculos.

A falta desses componentes pode levar a um declínio rápido da saúde física. Por isso, entender a importância das vitaminas é essencial para quem busca longevidade e bem-estar em sua rotina alimentar cotidiana.

A insuficiência dos macronutrientes puros

No início de suas pesquisas, Hopkins notou algo errado com as dietas artificiais da época. Embora contivessem energia, elas não sustentavam a vida dos animais testados, gerando um mistério para toda a comunidade científica.

De fato, o pesquisador declarou publicamente que alimentos isolados não bastam. Ele enfatizou: “Nenhum animal consegue sobreviver apenas com uma mistura de proteínas, gorduras e carboidratos puros, e mesmo quando o material inorgânico necessário é cuidadosamente fornecido, o animal ainda assim não prospera”.

Essa afirmação chocou os estudiosos que desprezavam os micronutrientes. Hopkins, no entanto, seguiu firme em sua missão de expor como as substâncias acessórias eram a chave para uma sobrevivência plena e saudável.

A prova definitiva através do leite

O cientista utilizou o leite fresco como o elemento principal de seu experimento revelador. Ele percebeu que esse alimento natural continha os elementos que faltavam nas misturas artificiais preparadas em laboratórios.

Ao alimentar ratos com leite, ele observou um crescimento saudável e constante. Por outro lado, os animais privados desse ingrediente e alimentados apenas com macronutrientes começaram a definhar e morrer em poucos dias.

Com esse teste simples, Hopkins comprovou o perigo real da deficiência nutricional. Ele mostrou que a natureza oferece tudo o que precisamos, desde que não ignoremos a importância vital das vitaminas no nosso prato.

Prevenção de doenças e reconhecimento

O impacto dessa descoberta foi imediato na saúde pública mundial. O bioquímico identificou que os micronutrientes eram cruciais para evitar doenças como o raquitismo e o escorbuto, que afetavam populações inteiras no passado.

Além disso, o entendimento sobre as vitaminas permitiu que novos tratamentos surgissem. O reconhecimento de tamanho esforço veio com o Prêmio Nobel de Medicina, consolidando Hopkins como um dos maiores gênios da bioquímica.