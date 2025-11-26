MUDANÇA RADICAL

Henrique Fogaça surpreende fãs ao emagrecer 17 kg com 'dieta da selva'; entenda

Chef explica o que come hoje após perder 17 kg em apenas três meses

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025

Henrique Fogaça perde quase 20 kg com 'dieta da selva' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Henrique Fogaça resolveu abrir o jogo sobre a mudança física que muita gente já tinha notado. Aos 51 anos, o chef contou que perdeu 17 quilos em apenas três meses depois de adotar a chamada 'dieta da selva', um estilo alimentar que prioriza carnes, gorduras animais e alimentos naturais, inspirado em hábitos considerados ancestrais.

Em entrevista, Fogaça revelou que praticamente eliminou os carboidratos do prato e passou a consumir mais gordura animal, algo que, segundo ele, trouxe muito mais energia e disposição ao longo do dia. “Senti meu corpo mais estável, menos oscilante. Foi impressionante”, afirmou.

A motivação para a mudança veio de dentro de casa. Seu filho, João, apareceu um dia mais magro e mais definido e explicou ao pai como a dieta funcionava. A curiosidade virou adesão. “Ele me explicou tudo, eu achei interessante e resolvi fazer junto. E deu certo.”

O chef também contou que sua rotina alimentar mudou completamente. Hoje, ele prefere refeições mais simples e limpas, que combinam com o ritmo intenso de trabalho. “Café da manhã é básico: omelete ou ovos mexidos feitos com gordura animal, acompanhados de frutas. No almoço, sigo a mesma lógica: uma carne boa com uma salada caprichada, folhas, legumes. Nada muito elaborado.”

Além da alimentação, Fogaça reforçou que mantém uma rotina consistente de treinos. Ele pratica musculação e exercícios de força de três a quatro vezes por semana, dividindo os treinos por grupos musculares.