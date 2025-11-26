Acesse sua conta
Henrique Fogaça surpreende fãs ao emagrecer 17 kg com 'dieta da selva'; entenda

Chef explica o que come hoje após perder 17 kg em apenas três meses

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:16

Henrique Fogaça perde quase 20 kg com 'dieta da selva'
Henrique Fogaça perde quase 20 kg com 'dieta da selva' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Henrique Fogaça resolveu abrir o jogo sobre a mudança física que muita gente já tinha notado. Aos 51 anos, o chef contou que perdeu 17 quilos em apenas três meses depois de adotar a chamada 'dieta da selva', um estilo alimentar que prioriza carnes, gorduras animais e alimentos naturais, inspirado em hábitos considerados ancestrais.

Em entrevista, Fogaça revelou que praticamente eliminou os carboidratos do prato e passou a consumir mais gordura animal, algo que, segundo ele, trouxe muito mais energia e disposição ao longo do dia. “Senti meu corpo mais estável, menos oscilante. Foi impressionante”, afirmou.

O que Henrique Fogaça come na 'dieta da selva'?

Aos 51 anos, o chef contou que perdeu 17 quilos em apenas três meses depois de adotar a chamada 'dieta da selva' por Reprodução/Redes Sociais
Café da manhã - opção 1: omelete  por Imagem: irina2511 | Shutterstock
Café da manhã - opção 2: ovos mexidos feitos com gordura animal por Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock
Café da manhã é acompanhado de frutas por Imagem: baibaz | Shutterstock
No almoço, uma carne boa com uma salada caprichada por Shutterstock
Uma salada caprichada por Imagem: doug m | Shutterstock
e legumes por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Henrique Fogaça perde quase 20 kg com 'dieta da selva' por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Aos 51 anos, o chef contou que perdeu 17 quilos em apenas três meses depois de adotar a chamada 'dieta da selva' por Reprodução/Redes Sociais

A motivação para a mudança veio de dentro de casa. Seu filho, João, apareceu um dia mais magro e mais definido e explicou ao pai como a dieta funcionava. A curiosidade virou adesão. “Ele me explicou tudo, eu achei interessante e resolvi fazer junto. E deu certo.”

O chef também contou que sua rotina alimentar mudou completamente. Hoje, ele prefere refeições mais simples e limpas, que combinam com o ritmo intenso de trabalho. “Café da manhã é básico: omelete ou ovos mexidos feitos com gordura animal, acompanhados de frutas. No almoço, sigo a mesma lógica: uma carne boa com uma salada caprichada, folhas, legumes. Nada muito elaborado.”

Além da alimentação, Fogaça reforçou que mantém uma rotina consistente de treinos. Ele pratica musculação e exercícios de força de três a quatro vezes por semana, dividindo os treinos por grupos musculares.

Com a junção da nova dieta e da disciplina nos exercícios, o resultado apareceu rápido e Fogaça garante que está longe de parar.

