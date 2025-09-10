DECIDIU SAIR

Henrique Fogaça explica por que deixou o MasterChef Confeitaria

Fãs do reality culinário notaram que o chef não estava entre os avaliadores da temporada; programa estreou nesta terça-feira (9)

Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 23:00

Henrique Fogaça não faz mais parte do MasterChef Confeitaria Crédito: Reprodução

Algo estava diferente na estreia do MasterChef Confeitaria 2025 na noite desta terça-feira (9): Fogaça não apareceu entre os chefs como na edição anterior. O programa estreou na Band em um episódio movimentado com três eliminações e sobremesas desafiadores, mas a ausência do cozinheiro foi motivo de estranhamento nas redes sociais.

Dono da rede de restaurantes "Sal", Fogaça confirmou que não estará no MasterChef Confeitaria 2025 e explicou que a decisão foi tomada para que ele tenha mais tempo para ficar com os filhos. “Eu tenho três filhos. Eu tenho a Olívia, que é especial, tem 18 anos. Tem o João, de 16, e tem a Maria, de nove anos. Já são anos de programa, e o batidão aqui é pesado”, detalhou o jurado, que ainda faz parte do MasterChef Brasil, edição com confeiteiros amadores, e do Master Chef Profissionais.

“Às vezes, tem que abdicar de algumas coisas para ter outras. Então, eu conversei com a Marisa [Mestiço, diretora do reality] e pedi para ficar fora, para abrir mão do MasterChef Confeitaria, para estar mais presente na vida dos meus filhos, da Olívia, do João e da Maria. Como eu não moro com os meus filhos, que moram com as mães, nas férias a gente faz isso”, disse ainda.

Fogaça garantiu que sair não foi fácil. “Eu pensei muito, né, porque eu amo MasterChef. A temporada de confeitaria, meu, [foi] f*da demais, a gente aprendeu muito. É um mundo lindo, maravilhoso. E eu tive que abrir mão para estar com os meus filhos e passar essas férias com eles, tranquilo em casa”, reforçou.