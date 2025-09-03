Acesse sua conta
'MasterChef': Daniela leva prêmio milionário e outros benefícios; veja a lista completa

A advogada carioca foi a grande vencedora do reality culinário

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento
  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:53

Confira a lista completa de prêmios da campeã do MasterChef 2025 Crédito: Melissa Haidar/Band

A carioca Daniela Dantas foi coroada a grande campeã do MasterChef Brasil 2025. A advogada brilhou na final do programa, exibida na noite de terça-feira (2), e conquistou os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça com um menu autoral inspirado na Bahia. Além do cobiçado troféu, a cozinheira amadora levou para casa um prêmio em dinheiro que soma R$ 500 mil, junto com outros benefícios.

Segundo o programa, o prêmio em dinheiro foi dividido entre as empresas patrocinadoras: R$ 350 mil da Stone, R$ 50 mil do iFood e R$ 100 mil do Asaas.

Daniela Dantas no MasterChef 2025

Daniela Dantas ganhou o MasterChef Brasil 2025 por Reprodução / Band
Além do montante em dinheiro, a campeã também recebeu um vale-presente de R$ 30 mil da Havan e terá acesso a uma consultoria especializada em gestão financeira para empresas. O prêmio mais aguardado, no entanto, é a bolsa de estudos na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu, que vai impulsionar sua nova carreira.

Trajetória e personalidade forte

Natural de Petrópolis e moradora de Araruama, no Rio de Janeiro, Daniela se declarou desde o início do programa uma entusiasta da culinária italiana, frequentemente misturando ingredientes brasileiros com um toque baiano. Ao longo da competição, a campeã se destacou por sua técnica e consistência, conquistando três "pins" por seus pratos, o que a colocou entre os favoritos.

