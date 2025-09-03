'MasterChef': Daniela leva prêmio milionário e outros benefícios; veja a lista completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Elis Freire
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:53
A carioca Daniela Dantas foi coroada a grande campeã do MasterChef Brasil 2025. A advogada brilhou na final do programa, exibida na noite de terça-feira (2), e conquistou os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça com um menu autoral inspirado na Bahia. Além do cobiçado troféu, a cozinheira amadora levou para casa um prêmio em dinheiro que soma R$ 500 mil, junto com outros benefícios.
Segundo o programa, o prêmio em dinheiro foi dividido entre as empresas patrocinadoras: R$ 350 mil da Stone, R$ 50 mil do iFood e R$ 100 mil do Asaas.
Daniela Dantas no MasterChef 2025
Além do montante em dinheiro, a campeã também recebeu um vale-presente de R$ 30 mil da Havan e terá acesso a uma consultoria especializada em gestão financeira para empresas. O prêmio mais aguardado, no entanto, é a bolsa de estudos na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu, que vai impulsionar sua nova carreira.
Natural de Petrópolis e moradora de Araruama, no Rio de Janeiro, Daniela se declarou desde o início do programa uma entusiasta da culinária italiana, frequentemente misturando ingredientes brasileiros com um toque baiano. Ao longo da competição, a campeã se destacou por sua técnica e consistência, conquistando três "pins" por seus pratos, o que a colocou entre os favoritos.
A trajetória de Daniela, porém, não foi apenas de vitórias na cozinha. Ela enfrentou atritos com outros participantes, que a apontaram como a cozinheira que gostariam de ver fora da disputa. Em resposta às críticas, Daniela manteve uma postura firme, deixando claro o seu foco.
Em diversas ocasiões ela declarou que estava no programa para cozinhar e não para fazer amizade com os demais participantes.