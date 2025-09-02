INTOLERÂNCIA

Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após polêmica envolvendo religiões de matriz africana

Cantora se afasta do influenciador após quadro do Rancho do Maia ser acusado de intolerância religiosa.

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:55

Episódio de intolerância religiosa no Rancho do Maia Crédito: Reprodução

A cantora Anitta deixou de seguir o influenciador Carlinhos Maia no Instagram depois que ele publicou um quadro do Rancho do Maia ironizando religiões de matriz africana, como candomblé e umbanda. Os vídeos, postados na última segunda-feira (1º), geraram acusações de intolerância religiosa por parte de internautas.

No Rancho do Maia, Carlinhos Maia registra subcelebridades usando religiões de matriz africana como instrumento de piada. pic.twitter.com/TgdGn6CppA — Antenados (@canalantenados) September 2, 2025

No quadro, influenciadores como Rico Melquiades e Patixa se vestiram com roupas brancas e reproduziram elementos das religiões afro-brasileiras, incluindo banhos de folhas e jogos de búzios. Em determinado momento, o influenciador Gordão da XJ participou do cenário para uma "consulta" e reagiu: "Eu sou cristão, esse negócio não vem pro meu lado que eu dou um tapa e você voa longe, viu. Antes de tudo, tá repreendido, eu quero saber se minha ex vai voltar ou não", afirmou.

A reação do público nas redes sociais foi imediata. "É um desserviço. Acho de extrema irresponsabilidade usar religião alheia como entretenimento", escreveu um usuário no X, antigo Twitter. Outros comentários também criticaram duramente o episódio: "Podre, nojento" e "O show de intolerância religiosa nesse Rancho do Carlinhos Maia".