Volkswagen comemora 30 anos de ‘Toy Story’ com sorteio de dois carros zero; confira como participar

Ação promocional vale de 3 de novembro a 31 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:21

pROMOÇÃO CE
Campanha da Volkswagen envolve premiação Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na última quinta-feira (16), a Volkswagen Brasil estreou a campanha de vendas “Amizade que Vale +”, que celebra os 30 anos de Toy Story. No entanto, dessa vez a empresa une o lúdico com um sorteio de dois carros.

Promoção Volkswagen

Promoção Volkswagen por Reprodução | YouTube
Promoção Volkswagen por Reprodução | YouTube
Promoção Volkswagen por Reprodução | YouTube
Promoção Volkswagen por Reprodução | YouTube
1 de 4
Promoção Volkswagen por Reprodução | YouTube

A comunicação da marca lançou uma ação promocional, de 3 de novembro a 31 de dezembro deste ano em que clientes Volkswagen que efetuarem compras a partir de R$ 900 em peças e serviços em concessionárias participantes, ganham meias temáticas inspiradas no filme, além de um número da sorte para concorrer a prêmios, como bonecos dos personagens Woody ou Buzz Lightyear.

Mas a surpresa maior é que no final da campanha, a marca ainda sorteará dois SUVs Tera, sendo um para o vencedor e outro para presentear um amigo. A participação é válida exclusivamente em concessionárias físicas da Volkswagen.

Criada pela agência Voltage Buenos Aires e adaptada para o mercado brasileiro pela AlmpBBDO, a campanha está sendo veiculada nos cinemas, plataformas digitais como YouTube, Meta, Google e streamings, como a Disney+.

