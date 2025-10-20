SORTEIO

Volkswagen comemora 30 anos de ‘Toy Story’ com sorteio de dois carros zero; confira como participar

Ação promocional vale de 3 de novembro a 31 de dezembro

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:21

Campanha da Volkswagen envolve premiação Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na última quinta-feira (16), a Volkswagen Brasil estreou a campanha de vendas “Amizade que Vale +”, que celebra os 30 anos de Toy Story. No entanto, dessa vez a empresa une o lúdico com um sorteio de dois carros.

Promoção Volkswagen 1 de 4

A comunicação da marca lançou uma ação promocional, de 3 de novembro a 31 de dezembro deste ano em que clientes Volkswagen que efetuarem compras a partir de R$ 900 em peças e serviços em concessionárias participantes, ganham meias temáticas inspiradas no filme, além de um número da sorte para concorrer a prêmios, como bonecos dos personagens Woody ou Buzz Lightyear.

Mas a surpresa maior é que no final da campanha, a marca ainda sorteará dois SUVs Tera, sendo um para o vencedor e outro para presentear um amigo. A participação é válida exclusivamente em concessionárias físicas da Volkswagen.