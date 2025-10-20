VEJA

Constrangimento no Miss Grand! Candidata sobe ao palco achando que venceu

Candidata se confundiu com anúncio e acreditou que tinha vencido concurso de beleza

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:33

Confusão marcou final de concurso de beleza Crédito: Reprodução | Instagram

Um momento inusitado e um tanto constrangedor marcou o Miss Grand International 2025, terceiro mais tradicional concurso de beleza. Uma das candidatas se confundiu no momento do anúncio da vencedora e acabou comemorando por engano.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador do concurso de beleza anuncia em voz alta: “Miss Paraguai”, no entanto, a Miss Panamá, Isamar Herrera, acaba se confundindo e subindo ao palco por engano durante o anúncio do Top 20.

Ela chega a desfilar animada e comemorar com pulinhos de alegria sob o olhar confuso de outras candidatas. “Congratulations”, diz o apresentador ao celebrar a conquista enquanto Isamar desfila em direção a frente do palco, diante do público e do júri em Bangkok.

Em seguida, ele anuncia novamente que a grande vencedora foi a Miss Paraguai, Cecilia Romero, que sorri e caminha também em direção a frente do palco, enquanto a Miss Panamá retorna para o mesmo local que estava anteriormente.