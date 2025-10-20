Constrangimento no Miss Grand! Candidata sobe ao palco achando que venceu

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:33
Um momento inusitado e um tanto constrangedor marcou o Miss Grand International 2025, terceiro mais tradicional concurso de beleza. Uma das candidatas se confundiu no momento do anúncio da vencedora e acabou comemorando por engano.
Isamar Herrera
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador do concurso de beleza anuncia em voz alta: “Miss Paraguai”, no entanto, a Miss Panamá, Isamar Herrera, acaba se confundindo e subindo ao palco por engano durante o anúncio do Top 20.
Ela chega a desfilar animada e comemorar com pulinhos de alegria sob o olhar confuso de outras candidatas. “Congratulations”, diz o apresentador ao celebrar a conquista enquanto Isamar desfila em direção a frente do palco, diante do público e do júri em Bangkok.
Em seguida, ele anuncia novamente que a grande vencedora foi a Miss Paraguai, Cecilia Romero, que sorri e caminha também em direção a frente do palco, enquanto a Miss Panamá retorna para o mesmo local que estava anteriormente.
Nos comentários nas redes sociais, diversas pessoas elogiaram a beleza e a autoestima de Isamar, alguns afirmaram até mesmo que o concurso teve duas vencedoras. “Eu também fiquei confusa, as duas são lindíssimas”, disse uma. “Nervosismo, ansiedade. Nada de criticar pessoal, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Parabéns para as duas”, pontuou outra.