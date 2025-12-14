Acesse sua conta
Hora de abrir mão: tire a sua sorte do dia para esta domingo (14)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia que chega para mostrar que nem tudo é para você. Nesta domingo (14), você entenderá que abrir mão de algumas coisas será essencial para que se tenha força para lutar pelo que realmente importa. O dia deixará claro que ter tudo é impossível e que "nunca desista" está mais para uma frase de um filme do que para uma realidade possível. 

A sorte do dia te mostra ainda que não tem demérito nenhum em mudar de ideia e desviar do rumo que você tinha pensado para si mesmo (a).

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Desistir de algo bom é, muitas vezes, o que liberta espaço para o excepcional.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

