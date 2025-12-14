Hora de abrir mão: tire a sua sorte do dia para esta domingo (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia que chega para mostrar que nem tudo é para você. Nesta domingo (14), você entenderá que abrir mão de algumas coisas será essencial para que se tenha força para lutar pelo que realmente importa. O dia deixará claro que ter tudo é impossível e que "nunca desista" está mais para uma frase de um filme do que para uma realidade possível.
A sorte do dia te mostra ainda que não tem demérito nenhum em mudar de ideia e desviar do rumo que você tinha pensado para si mesmo (a).
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Desistir de algo bom é, muitas vezes, o que liberta espaço para o excepcional.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.