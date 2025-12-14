Acesse sua conta
Roberto Carlos sofre incidente durante gravação de especial de fim de ano

Cantor estava dirigindo um Cadillac 1960 durante tradicional gravação da Globo

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:22

Roberto Carlos
Roberto Carlos Crédito: Reprodução | Instagram

Roberto Carlos sofreu um incidente durante uma gravação de um especial de fim de ano da Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha. Durante as filmagens, o carro conduzido pelo cantor teve uma falha no freio, e ele acabou atingindo outros três carros de sua equipe.

O cantor Roberto Carlos, de 84 anos, sofreu um incidente durante gravação do clássico especial de fim de ano da Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha (RS).

De acordo com o jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, a assessoria do cantor divulgou uma nota explicando que o artista e três pessoas foram levados ao hospital na madrugada deste domingo (14). Todos passaram por exames e foram liberados, informou a assessoria de Roberto Carlos ao CORREIO.

O incidente ocorreu quando Roberto Carlos conduzia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme quando o veículo apresentou falha mecânica. Com isso, o carro desceu a lomba de ré, e acabou colidindo com outros três veículos e atingindo uma árvore.

Roberto Carlos se tornou o cantor mais cotado no final de ano, marcando o início das festividades como o Natal há mais de 50 anos. O contrato entre o cantor e a Globo venceu em março. Em junho deste ano, Roberto Carlos e a emissora carioca chegaram a um acordo contratual por mais de três anos.

Roberto Carlos

