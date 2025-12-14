DURANTE GRAVAÇÃO

Roberto Carlos sofre incidente durante gravação de especial de fim de ano

Cantor estava dirigindo um Cadillac 1960 durante tradicional gravação da Globo

Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:22

Roberto Carlos Crédito: Reprodução | Instagram

Roberto Carlos sofreu um incidente durante uma gravação de um especial de fim de ano da Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha. Durante as filmagens, o carro conduzido pelo cantor teve uma falha no freio, e ele acabou atingindo outros três carros de sua equipe.

O cantor Roberto Carlos, de 84 anos, sofreu um incidente durante gravação do clássico especial de fim de ano da Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha (RS).

Roberto Carlos 1 de 9

De acordo com o jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, a assessoria do cantor divulgou uma nota explicando que o artista e três pessoas foram levados ao hospital na madrugada deste domingo (14). Todos passaram por exames e foram liberados, informou a assessoria de Roberto Carlos ao CORREIO.

O incidente ocorreu quando Roberto Carlos conduzia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme quando o veículo apresentou falha mecânica. Com isso, o carro desceu a lomba de ré, e acabou colidindo com outros três veículos e atingindo uma árvore.