Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 07:29

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (14), e faturou R$ 51.339,54. O sortudo é um morador de Jacobina, no norte da Bahia. Ele fez um jogo individual, ou seja, não precisará dividir o prêmio.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 08 – 30 – 31 – 37 – 45.

Ninguém acertou todas as dezenas. Ao todo, 44 apostas tiveram cinco acertos e mais de três mil acertaram a quadra, cujo prêmio ficou em R$ 999.

O valor acumulou em R$ 52 milhões, e o próximo sorteio será realizado na terça-feira (16).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Tags:

Loteria Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 70 cidades baianas; veja lista

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 70 cidades baianas; veja lista
Imagem - Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)

Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)
Imagem - Duas pessoas morrem e três são baleadas em ataque na Bahia

Duas pessoas morrem e três são baleadas em ataque na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba
01

Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora
02

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Imagem - Mecânico fala sobre a compra de carros elétricos: 'Recomendo pensar duas vezes'
03

Mecânico fala sobre a compra de carros elétricos: 'Recomendo pensar duas vezes'

Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado
04

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado