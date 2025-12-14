LOTERIA

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (14)

Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 07:29

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (14), e faturou R$ 51.339,54. O sortudo é um morador de Jacobina, no norte da Bahia. Ele fez um jogo individual, ou seja, não precisará dividir o prêmio.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 08 – 30 – 31 – 37 – 45.

Ninguém acertou todas as dezenas. Ao todo, 44 apostas tiveram cinco acertos e mais de três mil acertaram a quadra, cujo prêmio ficou em R$ 999.

O valor acumulou em R$ 52 milhões, e o próximo sorteio será realizado na terça-feira (16).