SEGURANÇA

Integrante de facção com atuação na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Suspeito tinha seis mandados de prisão em aberto e foi capturado durante ação integrada das forças de segurança

Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 12:58

Integrante de facção com atuação na Bahia é preso no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Um integrante de facção criminosa com atuação na Bahia foi preso no sábado (13) no estado do Rio de Janeiro, durante uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo as investigações, o suspeito atuava principalmente nos municípios de Valença e Cairu, no baixo sul baiano, e possuía seis mandados de prisão em aberto. Ele é investigado por crimes como homicídio, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e resistência.

O homem vinha sendo monitorado pelas equipes de inteligência após fugir da Bahia e foi localizado na BR-101, nas proximidades de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.