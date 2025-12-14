Saiba onde encontrar dentista de graça em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:00
Em Salvador, uma extensa rede de saúde está a postos para fornecer suporte à saúde bucal da população soteropolitana e, o melhor: de forma inteiramente gratuita. Ao menos oito unidades são voltadas exclusivamente para o atendimento odontológico.
Seis delas são Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), sendo eles: Federação, Cachoeirinha, Carlos Gomes, Periperi, Cajazeiras e Mussurunga. Para ser atendido, é necessário passar, inicialmente, por um cirurgião-dentista de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e obter uma Ficha de Referência para iniciar o tratamento. Os CEOs oferecem tratamento odontológico especializado à população, como:
Os outros dois são o UAO 2, no Dique, voltado para emergências, e o Centro Municipal Odontológico da Liberdade (Cemol), que realiza consultas e exames, além de ter começado a receber pacientes de urgência recentemente.
Veja quais são os seis Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de Salvador
Nas 155 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) distribuídas na capital, também é possível encontrar atendimento odontológico. Em todas elas, é necessário realizar agendamento prévio. São oferecidos serviços como:
Para atendimentos de urgência, há dez Unidades de Pronto Atendimento (UPA) com suporte odontológico, um Pronto Atendimento (PA), uma Unidade de Pronto Atendimento Odontológico (UAO) e o Centro Municipal Odontológico (Cemol). Nesses casos, basta comparecer a uma das unidades e apresentar os documentos necessários para atendimento. Todas as unidades odontológicas de urgência do município atendem aos casos de:
A Faculdade de Odontologia da Ufba (Foufba) atende gratuitamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de convênio estabelecido com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para ser atendido, é preciso realizar cadastro junto à recepção do instituto com RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Caso o paciente ainda não possua encaminhamento, ele será direcionado para triagem e consulta. A instituição oferece:
No Campus Gilberto Gil do Centro Universitário Estácio, no bairro do Stiep, são oferecidos atendimentos odontológicos para os seguintes tratamentos: