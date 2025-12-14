Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba onde encontrar dentista de graça em Salvador

Há opções de locais para consultas e atendimentos eletivos e de urgência ao redor da cidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:00

Dentista
Dentista Crédito: Shutterstock

Em Salvador, uma extensa rede de saúde está a postos para fornecer suporte à saúde bucal da população soteropolitana e, o melhor: de forma inteiramente gratuita. Ao menos oito unidades são voltadas exclusivamente para o atendimento odontológico. 

Sistema Único de Saúde (SUS)

Seis delas são Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), sendo eles: Federação, Cachoeirinha, Carlos Gomes, Periperi, Cajazeiras e Mussurunga. Para ser atendido, é necessário passar, inicialmente, por um cirurgião-dentista de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e obter uma Ficha de Referência para iniciar o tratamento. Os CEOs oferecem tratamento odontológico especializado à população, como:

  • Periodontia;
  • Endodontia;
  • Cirurgia;
  • Prótese dentária;
  • Diagnóstico bucal (com ênfase em alterações de mucosas e câncer de boca);
  • Atendimento clínico odontológico para pacientes especiais;
  • Exodontias com bucomaxilofacial;
  • Estomatologia;
  • Odontopediatria;
  • Tratamento periodontal;
  • Atendimentos de raio-X e raio-X panorâmico digital. 

Os outros dois são o UAO 2, no Dique, voltado para emergências, e o Centro Municipal Odontológico da Liberdade (Cemol), que realiza consultas e exames, além de ter começado a receber pacientes de urgência recentemente.

Veja quais são os seis Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de Salvador

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da Federação por Google Street View
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de Mussurunga por Google Street View
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) do Alto Da Cachoeirinha por Google Street View
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de Cajazeiras por Google Street View
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de Periperi por Google Street View
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da Carlos Gomes por Google Street View
1 de 6
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da Federação por Google Street View

Unidades Básicas de Saúde

Nas 155 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) distribuídas na capital, também é possível encontrar atendimento odontológico. Em todas elas, é necessário realizar agendamento prévio. São oferecidos serviços como:

    • Procedimentos de profilaxia;
    • Cirurgias;
    • Restaurações;
    • Periodontia básica e radiografia.

Emergência

Para atendimentos de urgência, há dez Unidades de Pronto Atendimento (UPA) com suporte odontológico, um Pronto Atendimento (PA), uma Unidade de Pronto Atendimento Odontológico (UAO) e o Centro Municipal Odontológico (Cemol). Nesses casos, basta comparecer a uma das unidades e apresentar os documentos necessários para atendimento. Todas as unidades odontológicas de urgência do município atendem aos casos de:

  • Infecção e abscessos dentários;
  • Problemas de dor de dente (pulpite aguda e alveolite);
  • Hemorragias dentárias e gengivais;
  • Quedas de próteses provisórias (coroas);
  • Traumas dentários provocados por quedas, acidentes ou outras causas;
  • Dentes com mobilidade acentuada;
  • Deslocamento da mandíbula.

Dentista - a solução para tratar dos dentes sem dor e sofrimento

Dentistas brasileiros prometem acabar com um dos maiores pesadelos na hora de cuidar dos dentes por Shutterstock
Cientistas desenvolveram solução capaz de eliminar as bactérias responsáveis pela cárie por Shutterstock
As nanopartículas entram na estrutura do dente, grudam nas bactérias e rompem suas membranas por Divulgação
O avanço da cárie é interrompido e forma-se uma barreira protetora por Shutterstock
A solução vem sendo testada de forma experimental em um consultório odontológico por Shutterstock
1 de 5
Dentistas brasileiros prometem acabar com um dos maiores pesadelos na hora de cuidar dos dentes por Shutterstock

Universidade Federal da Bahia (Ufba)

A Faculdade de Odontologia da Ufba (Foufba) atende gratuitamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de convênio estabelecido com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para ser atendido, é preciso realizar cadastro junto à recepção do instituto com RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Caso o paciente ainda não possua encaminhamento, ele será direcionado para triagem e consulta. A instituição oferece:

  • Serviço de urgência;
  • Serviço de acolhimento e triagem;
  • Exames radiográficos;
  • Estomatologia e patologia oral (diagnóstico de lesões bucais);
  • Periodontia (tratamento dos tecidos que sustentam o dente);
  • Dentística (restaurações dentárias);
  • Endodontia (tratamento dos canais dentários);
  • Cirurgia (extrações dentárias etc.);
  • Odontopediatria.

Estácio

No Campus Gilberto Gil do Centro Universitário Estácio, no bairro do Stiep, são oferecidos atendimentos odontológicos para os seguintes tratamentos:

  • Consulta;
  • Orientação e instrução de higiene bucal;
  • Prevenção e tratamento de cárie;
  • Tratamento de doenças periodontais;
  • Restaurações;
  • Tratamento de canal;
  • Diagnóstico de lesões bucais (biópsias);
  • Extração dentária;
  • Extração de terceiro molar;
  • Atendimento em odontopediatria.

Tags:

Salvador Saúde Dentista Sus

Mais recentes

Imagem - É hoje! Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

É hoje! Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
Imagem - Luau atrai multidão e Porto da Barra fica lotado durante a madrugada

Luau atrai multidão e Porto da Barra fica lotado durante a madrugada
Imagem - Integrante de facção com atuação na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Integrante de facção com atuação na Bahia é preso no Rio de Janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - É hoje! Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
01

É hoje! Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Imagem - Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026
02

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (14 de dezembro) é A Estrela: tempo de esperança e proteção divina
03

Carta do Baralho Cigano deste domingo (14 de dezembro) é A Estrela: tempo de esperança e proteção divina

Imagem - Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’
04

Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’