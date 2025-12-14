SAÚDE BUCAL

Saiba onde encontrar dentista de graça em Salvador

Há opções de locais para consultas e atendimentos eletivos e de urgência ao redor da cidade

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:00

Dentista Crédito: Shutterstock

Em Salvador, uma extensa rede de saúde está a postos para fornecer suporte à saúde bucal da população soteropolitana e, o melhor: de forma inteiramente gratuita. Ao menos oito unidades são voltadas exclusivamente para o atendimento odontológico.

Sistema Único de Saúde (SUS)

Seis delas são Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), sendo eles: Federação, Cachoeirinha, Carlos Gomes, Periperi, Cajazeiras e Mussurunga. Para ser atendido, é necessário passar, inicialmente, por um cirurgião-dentista de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e obter uma Ficha de Referência para iniciar o tratamento. Os CEOs oferecem tratamento odontológico especializado à população, como:

Periodontia;

Endodontia;

Cirurgia;

Prótese dentária;

Diagnóstico bucal (com ênfase em alterações de mucosas e câncer de boca);

Atendimento clínico odontológico para pacientes especiais;

Exodontias com bucomaxilofacial;

Estomatologia;

Odontopediatria;

Tratamento periodontal;

Atendimentos de raio-X e raio-X panorâmico digital.

Os outros dois são o UAO 2, no Dique, voltado para emergências, e o Centro Municipal Odontológico da Liberdade (Cemol), que realiza consultas e exames, além de ter começado a receber pacientes de urgência recentemente.

Unidades Básicas de Saúde

Nas 155 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) distribuídas na capital, também é possível encontrar atendimento odontológico. Em todas elas, é necessário realizar agendamento prévio. São oferecidos serviços como:

Procedimentos de profilaxia;



Cirurgias;



Restaurações;



Periodontia básica e radiografia.

Emergência

Para atendimentos de urgência, há dez Unidades de Pronto Atendimento (UPA) com suporte odontológico, um Pronto Atendimento (PA), uma Unidade de Pronto Atendimento Odontológico (UAO) e o Centro Municipal Odontológico (Cemol). Nesses casos, basta comparecer a uma das unidades e apresentar os documentos necessários para atendimento. Todas as unidades odontológicas de urgência do município atendem aos casos de:

Infecção e abscessos dentários;

Problemas de dor de dente (pulpite aguda e alveolite);

Hemorragias dentárias e gengivais;

Quedas de próteses provisórias (coroas);

Traumas dentários provocados por quedas, acidentes ou outras causas;

Dentes com mobilidade acentuada;

Deslocamento da mandíbula.

Universidade Federal da Bahia (Ufba)

A Faculdade de Odontologia da Ufba (Foufba) atende gratuitamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de convênio estabelecido com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para ser atendido, é preciso realizar cadastro junto à recepção do instituto com RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Caso o paciente ainda não possua encaminhamento, ele será direcionado para triagem e consulta. A instituição oferece:

Serviço de urgência;

Serviço de acolhimento e triagem;

Exames radiográficos;

Estomatologia e patologia oral (diagnóstico de lesões bucais);

Periodontia (tratamento dos tecidos que sustentam o dente);

Dentística (restaurações dentárias);

Endodontia (tratamento dos canais dentários);

Cirurgia (extrações dentárias etc.);

Odontopediatria.

