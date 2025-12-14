SAÚDE E BEM-ESTAR

Aprenda os sinais visíveis de que seu corpo está absorvendo mal o cálcio

Entender os sinais de má absorção de cálcio e o papel da vitamina D ajuda a proteger ossos, dentes e músculos a longo prazo

Agência Correio

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 07:00

Mesmo comendo bem, cãibras, formigamentos e fadiga podem indicar que seu corpo não está absorvendo cálcio como deveria Crédito: Freepik

Ingerir alimentos ricos em leite ou vegetais não garante saúde óssea se o seu corpo está absorvendo mal o cálcio. Essa falha metabólica, conhecida como má absorção de cálcio, impede que o mineral chegue à corrente sanguínea, forçando o organismo a retirar cálcio dos ossos e gerando sintomas neuromusculares e estruturais claros.

Quais sinais mostram que seu corpo não está absorvendo bem o cálcio?

Mesmo comendo alimentos ricos em cálcio, seu corpo pode estar falhando em aproveitá-lo, resultando em sintomas musculares, neurológicos e estruturais que aparecem como alertas claros. Veja a seguir os principais sinais que indicam má absorção do mineral:

Cãibras e espasmos musculares

Formigamento nas mãos, pés e ao redor da boca



Unhas fracas e problemas dentários



Fadiga intensa e névoa mental



Deficiência de vitamina D prejudicando a absorção



Cãibras musculares e espasmos são o alerta principal?

Sim, o cálcio é essencial para regular a contração e o relaxamento muscular. Quando a absorção é ineficiente, ocorre uma condição chamada hiperexcitabilidade neuromuscular, em que os músculos se contraem involuntariamente e não conseguem relaxar.

Isso se manifesta clinicamente como cãibras dolorosas, especialmente nas panturrilhas e coxas, ou espasmos menores, como tremores nas pálpebras. A Cleveland Clinic explica que esses sinais de tetania são frequentemente os primeiros indicativos de que os níveis de cálcio no sangue caíram abaixo do ideal.

O formigamento nas extremidades indica deficiência?

A sensação de dormência ou formigamento (parestesia) nas pontas dos dedos, pés e ao redor da boca é um sintoma neurológico clássico de hipocalcemia. Os nervos dependem de níveis precisos de cálcio para transmitir impulsos elétricos de forma estável e controlada.

Quando a absorção falha, essa transmissão torna-se errática e sensível. Ignorar esse formigamento persistente é perigoso, pois indica que o sistema nervoso está operando em déficit mineral significativo, o que pode evoluir para problemas mais graves.

Unhas fracas e problemas dentários são visíveis?

O corpo prioriza rigorosamente o cálcio para funções vitais, como os batimentos cardíacos, “roubando” o mineral de tecidos estruturais quando a absorção é baixa. O resultado visível são unhas que se tornam secas, quebradiças e que descamam com facilidade, perdendo sua integridade.

A saúde bucal também sofre impactos diretos e visíveis. Os dentes podem tornar-se mais frágeis e suscetíveis a cáries, e a mandíbula pode perder densidade óssea, o que em casos severos pode levar à mobilidade dentária ou problemas na gengiva.

A fadiga e a letargia podem estar relacionadas?

Embora seja um sintoma inespecífico, o cansaço extremo e a falta de energia são sinais comuns de que o metabolismo mineral está desequilibrado. A deficiência de cálcio pode levar a uma sensação de letargia física profunda e insônia, prejudicando a recuperação diária.

Além do cansaço físico, a função cognitiva pode ser afetada. Pacientes com má absorção crônica frequentemente relatam “névoa mental”, confusão e dificuldade de concentração, sintomas que muitas vezes são erroneamente atribuídos apenas ao estresse ou ao envelhecimento.

Qual o papel da vitamina D nesse processo?

A má absorção de cálcio raramente é um problema isolado da dieta; na maioria dos casos, é um sinal direto de deficiência de vitamina D. Esse nutriente atua como uma chave que “abre a porta” do intestino para permitir a entrada do cálcio na corrente sanguínea.

Sem níveis adequados de vitamina D, o corpo absorve apenas cerca de 10% a 15% do cálcio ingerido. O NIH (EUA) alerta que corrigir a vitamina D é o primeiro passo obrigatório para restaurar a absorção eficiente e proteger a densidade óssea. Para quem quer reforçar essa vitamina pela alimentação, vale investir em fontes alimentares ricas no nutriente, sempre com orientação profissional.

Quais fatores “roubam” o cálcio da sua alimentação?

Muitas vezes, o problema não é a falta de ingestão de cálcio, mas sim a presença de antinutrientes que impedem o corpo de aproveitá-lo. Substâncias como oxalatos, presentes em espinafre e beterraba, e fitatos, em leguminosas como o feijão, podem bloquear a absorção do mineral.

A solução para “destravar” esse cálcio é simples: deixar as leguminosas de molho e cozinhar os vegetais, descartando a água após o cozimento. Esse processo elimina grande parte desses compostos bloqueadores e melhora o aproveitamento do cálcio pelos intestinos.

Os dois vilões da excreção

Além de bloquear a entrada, certos hábitos forçam a saída do cálcio pela urina. O consumo excessivo de sódio, presente em sal e alimentos industrializados, e de cafeína aumenta a excreção urinária, fazendo com que o corpo perca o mineral que acabou de absorver.