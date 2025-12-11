JARDIM

Como cuidar da lavanda e manter flores lindas que atraem borboletas

Com sol abundante e solo leve, lavanda vira destaque para quem busca um jardim vivo

A lavanda pode ser a chave para transformar espaços externos em áreas cheias de cor e movimento. Quando cultivada corretamente, ela atrai borboletas que se aproximam em busca de néctar.

Com alguns cuidados ligados à luz e à drenagem, a espécie cresce com vigor e ajuda a criar um ambiente que favorece a presença de polinizadores durante todo o ano.

O perfume marcante e a floração prolongada despertam o interesse desses insetos, e o processo de cultivo é mais simples do que parece.

Como plantar lavanda para multiplicar as visitas

A lavanda se desenvolve melhor quando recebe sol direto por várias horas. Em locais mais sombreados, produz menos flores e isso afeta diretamente o fluxo de borboletas no jardim.

Para garantir um bom resultado, vale optar por um vaso grande ou uma área ensolarada. Misturar terra comum, areia grossa e composto cria um solo aerado e drenável, ideal para evitar encharcamento.

Ajustar a muda no nível certo e regar apenas para umedecer ajuda no começo do cultivo. Esse cuidado fortalece a planta e estimula a floração.

Manutenção que faz diferença no dia a dia

Após o plantio, o foco principal passa a ser o controle da água. A lavanda não lida bem com excesso de umidade, e regas exageradas podem prejudicar as raízes rapidamente.

Regar somente quando o solo estiver seco na camada superficial mantém o equilíbrio necessário. Em períodos chuvosos, reduzir a frequência protege a planta.

Aplicar água direto no solo, sem molhar as folhas, ajuda a prevenir doenças. Com essa rotina leve, a lavanda segue firme e atraente para as borboletas.

Criando um jardim mais diverso e atrativo

Associar a lavanda com outras espécies amplia bastante o impacto visual e ecológico do espaço. Plantas com flores em diferentes épocas garantem alimento contínuo para borboletas.

As asclépsias, conhecidas por sustentarem lagartas, reforçam o ciclo natural das espécies locais. Manjericão e alecrim complementam com aromas e atraem outros polinizadores.