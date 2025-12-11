Se prepare: Hoje (11 de dezembro) é dia de virada para 4 signos e os resultados aparecem rápido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 22:22
Alguns dias têm uma vibração especial e 11 de dezembro é exatamente assim. Com a Lua Crescente impulsionando os signos, situações que estavam paradas começam a se mover.
Quatro signos, em especial, sentem uma virada concreta: novas oportunidades, decisões que finalmente se encaixam e soluções que chegam no momento certo.
Durante o dia, ajustes práticos e clareza emocional marcam o ritmo. À noite, o convite é para desacelerar, refletir e organizar o que foi vivido.
Se você estava esperando um sinal de mudança, ele chega hoje, nítido e direto.