Dia 11 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:04

11 de dezembro
11 de dezembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta quinta-feira (11) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 11 de dezembro é feriado?

Sim, o dia 11 de dezembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Cidade com feriado no dia 11 de dezembro

BATAGUASSU (MS)

CAMPO MAGRO (PR)

CARNAUBA DOS DANTAS (RN)

DUARTINA (SP)

JARDIM OLINDA (PR)

POMBOS (PE)

SANTA CRUZ (RN)

SAO GONCALO DO AMARANTE (RN)

SAO MIGUEL (RN)

SIDROLANDIA (MS)

SILVEIRA MARTINS (RS)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira), o Dia da Proclamação da República (15/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira). Agora resta somente o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

