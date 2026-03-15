INTOXICAÇÃO

Cinco pessoas da mesma família passam mal após tomar refrigerante comprado em bar

Após consumirem o refrigerante, elas começaram a sentir tontura, náusea, forte dor abdominal e dor de cabeça

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 15:42

Cinco pessoas da mesma família passam mal após tomar refrigerante comprado em bar Crédito: Reprodução

Cinco pessoas de uma mesma família passaram mal após consumir um refrigerante comprado em um bar em Ecoporanga, no Espírito Santo. Entre as vítimas estão três crianças, de 8, 10 e 11 anos, uma adolescente de 14 e um homem de 43 anos, segundo informações da TV Gazeta. As vítimas foram levadas para hospitais da região horas depois da ingestão da bebida, com sintomas de intoxicação. Algumas pessoas chegaram até mesmo a desmaiar. Entretanto, após os atendimentos, todos foram liberados para seguir em recuperação em casa. O caso ocorreu na última quinta-feira (12).

A Polícia Militar informou que foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar no atendimento da ocorrência. No hospital, a avó das crianças relatou que as vítimas começaram a passar mal após ingerirem o refrigerante que ela havia comprado em um bar. A mãe das crianças disse, em entrevista a TV Gazeta, do Espírito Santo, que, após o consumo da bebida, elas sentiram um gosto metálico na boca.

Em seguida, passaram a apresentar um quadro de tontura, náusea, forte dor abdominal e dor de cabeça. Durante o trajeto até o hospital, alguns chegaram a desmaiar.A garrafa da bebida, que estava lacrada segundo familiares e tinha informações de lote e validade apagadas, foi recolhida pela polícia e encaminhada para perícia, que irá analisar a possibilidade de contaminação.