BRUTALIDADE

Homem que decepou mãos da namorada mandou áudio para irmão após crime: 'Era só umas mãozadas'

Conversas encontradas nos celulares mostram suspeitos comentando a violência após o crime

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:34

Ana Clara foi alvo de ataque do namorado e do cunhado Crédito: Reprodução

Áudios encontrados pela Polícia Civil do Ceará revelaram a reação de Ronivaldo Rocha, de 40 anos, após a namorada dele, Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, ter as mãos decepadas com golpes de foice em Quixeramobim, no interior do estado. Em uma das mensagens enviadas ao irmão, Evangelista Rocha, de 34 anos, ele afirmou: “Era só ter dado umas mãozadas nela pra ela respeitar as cara”. Os dois foram indiciados por tentativa de feminicídio.

As conversas foram obtidas após autorização judicial para quebra do sigilo telefônico dos suspeitos. Segundo as investigações, Evangelista executou o ataque a mando de Ronivaldo, que mantinha um relacionamento com Ana Clara havia cerca de dois anos. Depois do crime, os irmãos trocaram mensagens falando sobre a violência.

Ana Clara foi alvo de ataque do namorado e do cunhado 1 de 4

Em um dos áudios, Ronivaldo afirma que “a culpa toda vai subir pra mim” e repreende o irmão pela brutalidade do ataque. Além de perder as mãos, Ana Clara sofreu cortes profundos no ombro, na perna e no cotovelo. No relatório de indiciamento, a Polícia Civil afirmou que o conteúdo das mensagens demonstra de forma “absolutamente clara que a violência física contra a vítima era encarada pelos investigados como mecanismo legítimo de imposição de submissão e respeito”.

De acordo com a investigação, Ana Clara e Ronivaldo ingeriam bebida alcoólica na noite do crime e começaram uma discussão. Em determinado momento, o homem deixou a casa e teve o carro atingido por uma pedra lançada pela jovem. A briga continuou no meio da rua e foi registrada por câmeras de segurança.