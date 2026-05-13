‘Não é possível’: repórter da Globo leva susto ao descobrir câmera do CV monitorando gravação

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:56
O Fantástico acompanhou uma operação policial em Cabedelo, na Paraíba, que revelou como o Comando Vermelho (CV) monitorava áreas dominadas pela facção usando câmeras clandestinas escondidas em postes, árvores e até casas da cidade.
Durante a ação no bairro Jacaré, considerado um dos principais redutos da facção no município, policiais localizaram uma câmera camuflada em meio à fiação elétrica de um poste. O equipamento estava pintado de preto e escondido entre os cabos.
Enquanto acompanhava a operação, o repórter do Show da Vida não percebeu a presença da câmera. “Eu não vi câmera nenhuma”, afirmou. Em seguida, um policial respondeu: “Posso mostrar?”, antes de apontar um pequeno buraco no poste.
Comando Vermelho faz ameaças em todo o Brasil
Ao notar o equipamento preso entre os fios, o jornalista reagiu surpreso: “Ah, não, não é possível”. Segundo a polícia, os aparelhos, conhecidos como “besouros”, eram usados para acompanhar a movimentação de policiais, agentes públicos e até políticos nas áreas controladas pela facção.
O monitoramento permitia que integrantes do CV acompanhassem em tempo real qualquer entrada considerada suspeita nas comunidades dominadas. As investigações apontam que o esquema fazia parte da estrutura criminosa comandada por Flávio de Lima Monteiro, conhecido como Fatoca, apontado como integrante do Comando Vermelho e atualmente foragido no Complexo do Alemão.
De acordo com a polícia, além do tráfico de drogas, o grupo também interferia em decisões comunitárias e na rotina de moradores de Cabedelo. A defesa de Fatoca afirmou que não existem provas ligando o investigado aos fatos apurados.