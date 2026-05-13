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‘Não é possível’: repórter da Globo leva susto ao descobrir câmera do CV monitorando gravação

Equipamentos eram usados para acompanhar movimentação policial

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:56

Câmera estava escondida entre as fiações Crédito: Fantástico

O Fantástico acompanhou uma operação policial em Cabedelo, na Paraíba, que revelou como o Comando Vermelho (CV) monitorava áreas dominadas pela facção usando câmeras clandestinas escondidas em postes, árvores e até casas da cidade.

Durante a ação no bairro Jacaré, considerado um dos principais redutos da facção no município, policiais localizaram uma câmera camuflada em meio à fiação elétrica de um poste. O equipamento estava pintado de preto e escondido entre os cabos.

Enquanto acompanhava a operação, o repórter do Show da Vida não percebeu a presença da câmera. “Eu não vi câmera nenhuma”, afirmou. Em seguida, um policial respondeu: “Posso mostrar?”, antes de apontar um pequeno buraco no poste.

Comando Vermelho faz ameaças em todo o Brasil

Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
Marca do CV no Vale das Pedrinhas por Marina Silva
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Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução

Ao notar o equipamento preso entre os fios, o jornalista reagiu surpreso: “Ah, não, não é possível”. Segundo a polícia, os aparelhos, conhecidos como “besouros”, eram usados para acompanhar a movimentação de policiais, agentes públicos e até políticos nas áreas controladas pela facção.

O monitoramento permitia que integrantes do CV acompanhassem em tempo real qualquer entrada considerada suspeita nas comunidades dominadas. As investigações apontam que o esquema fazia parte da estrutura criminosa comandada por Flávio de Lima Monteiro, conhecido como Fatoca, apontado como integrante do Comando Vermelho e atualmente foragido no Complexo do Alemão.

De acordo com a polícia, além do tráfico de drogas, o grupo também interferia em decisões comunitárias e na rotina de moradores de Cabedelo. A defesa de Fatoca afirmou que não existem provas ligando o investigado aos fatos apurados.

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Comando Vermelho Repórter da Globo

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