BBB DO CRIME

‘Não é possível’: repórter da Globo leva susto ao descobrir câmera do CV monitorando gravação

Equipamentos eram usados para acompanhar movimentação policial

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:56

Câmera estava escondida entre as fiações Crédito: Fantástico

O Fantástico acompanhou uma operação policial em Cabedelo, na Paraíba, que revelou como o Comando Vermelho (CV) monitorava áreas dominadas pela facção usando câmeras clandestinas escondidas em postes, árvores e até casas da cidade.

Durante a ação no bairro Jacaré, considerado um dos principais redutos da facção no município, policiais localizaram uma câmera camuflada em meio à fiação elétrica de um poste. O equipamento estava pintado de preto e escondido entre os cabos.

Enquanto acompanhava a operação, o repórter do Show da Vida não percebeu a presença da câmera. “Eu não vi câmera nenhuma”, afirmou. Em seguida, um policial respondeu: “Posso mostrar?”, antes de apontar um pequeno buraco no poste.

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Ao notar o equipamento preso entre os fios, o jornalista reagiu surpreso: “Ah, não, não é possível”. Segundo a polícia, os aparelhos, conhecidos como “besouros”, eram usados para acompanhar a movimentação de policiais, agentes públicos e até políticos nas áreas controladas pela facção.

O monitoramento permitia que integrantes do CV acompanhassem em tempo real qualquer entrada considerada suspeita nas comunidades dominadas. As investigações apontam que o esquema fazia parte da estrutura criminosa comandada por Flávio de Lima Monteiro, conhecido como Fatoca, apontado como integrante do Comando Vermelho e atualmente foragido no Complexo do Alemão.