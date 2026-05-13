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Gestora de hospital da Bahia é condenada em R$ 80 mil por fala racista: ‘Por que retiraste o tronco?’

Unidade de saúde terá que criar canais de denúncia e promover treinamentos antirracismo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:20

Hospital do Cacau, em Ilhéus
Hospital do Cacau, em Ilhéus Crédito: Divulgação

A Justiça do Trabalho manteve a condenação da Fundação Hospital Costa do Cacau e da gestora Fabamed por racismo no ambiente de trabalho, após uma funcionária ser alvo de uma fala racista durante uma reunião interna em Ilhéus, no sul da Bahia.

A decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5) confirmou o pagamento de R$ 80 mil por danos morais coletivos e obrigou a unidade a adotar medidas de prevenção contra discriminação racial.

O caso teve origem em um episódio ocorrido em fevereiro de 2021, quando o hospital ainda era administrado pelo IBDAH. Segundo o processo, durante uma discussão no ambiente de trabalho, um representante da gestão se dirigiu a uma funcionária com a frase: “Santa Princesa Isabel, porque retirastes o tronco!”.

Hospital do Cacau, em Ilhéus

Hospital do Cacau, em Ilhéus por Divulgação
Hospital do Cacau, em Ilhéus por Divulgação
Hospital do Cacau, em Ilhéus por Divulgação
Hospital do Cacau, em Ilhéus por Divulgação
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Hospital do Cacau, em Ilhéus por Divulgação

A fala acabou motivando uma ação civil pública por discriminação racial. Mesmo após a troca de gestão do hospital, a Justiça entendeu que a atual administradora da unidade também deve ser responsabilizada pela criação de mecanismos de prevenção a novos casos.

Na decisão mais recente, proferida em 29 de abril de 2026, os desembargadores rejeitaram o recurso apresentado pela Fabamed e mantiveram a condenação. O acórdão destaca que o episódio ultrapassou o ambiente interno do hospital e teve repercussão coletiva.

Além da indenização, a unidade terá que implementar treinamentos obrigatórios com funcionários, criar canais específicos para denúncias de racismo e adotar políticas permanentes de combate à discriminação racial. Em caso de descumprimento das determinações, a multa fixada é de R$ 1 mil por dia.

A decisão cita legislações nacionais e tratados internacionais de combate ao racismo, além do protocolo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para julgamentos com perspectiva racial.

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Tags:

Decisão Justiça em Ilhéus Hospital do Cacau

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