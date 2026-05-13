Mãe e filha morrem após mal-estar dentro de loja na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:51
Uma mãe e a filha morreram depois de passarem mal dentro de uma loja no centro de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, na segunda-feira (11). As vítimas foram identificadas como Maria Helena Costa, 67 anos, e Juliana da Costa Pereira, 42.
Segundo informações iniciais, a equipe foi acionada inicialmente para socorrer Juliana, que apresentava um quadro de crise convulsiva dentro do estabelecimento comercial. A crise, no entanto, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória enquanto recebia socorro.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Durante a movimentação da equipe médica, Maria Helena, que acompanhava a filha, também passou mal repentinamente e sofreu outra parada cardiorrespiratória. As duas mulheres foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiram.
A Polícia Civil investiga o caso, mas não há indícios aparentes de crime. A ocorrência é apurada pela Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, que deve aguardar os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias das mortes.