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Mãe e filha morrem após mal-estar dentro de loja na Bahia

Caso aconteceu em Senhor do Bonfim e é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:51

Juliana da Costa Pereira e Maria Helena Costa Crédito: Reprodução

Uma mãe e a filha morreram depois de passarem mal dentro de uma loja no centro de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, na segunda-feira (11). As vítimas foram identificadas como Maria Helena Costa, 67 anos, e Juliana da Costa Pereira, 42.

Segundo informações iniciais, a equipe foi acionada inicialmente para socorrer Juliana, que apresentava um quadro de crise convulsiva dentro do estabelecimento comercial. A crise, no entanto, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória enquanto recebia socorro.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante a movimentação da equipe médica, Maria Helena, que acompanhava a filha, também passou mal repentinamente e sofreu outra parada cardiorrespiratória. As duas mulheres foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiram.

A Polícia Civil investiga o caso, mas não há indícios aparentes de crime. A ocorrência é apurada pela Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, que deve aguardar os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias das mortes.

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Tags:

Tragédia Senhor do Bonfim Loja

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