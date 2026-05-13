TRAGÉDIA

Mãe e filha morrem após mal-estar dentro de loja na Bahia

Caso aconteceu em Senhor do Bonfim e é investigado pela Polícia Civil

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:51

Juliana da Costa Pereira e Maria Helena Costa Crédito: Reprodução

Uma mãe e a filha morreram depois de passarem mal dentro de uma loja no centro de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, na segunda-feira (11). As vítimas foram identificadas como Maria Helena Costa, 67 anos, e Juliana da Costa Pereira, 42.

Segundo informações iniciais, a equipe foi acionada inicialmente para socorrer Juliana, que apresentava um quadro de crise convulsiva dentro do estabelecimento comercial. A crise, no entanto, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória enquanto recebia socorro.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Durante a movimentação da equipe médica, Maria Helena, que acompanhava a filha, também passou mal repentinamente e sofreu outra parada cardiorrespiratória. As duas mulheres foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiram.