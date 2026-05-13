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Mais de 30 cidades da Bahia estão em alerta amarelo para vendaval, aponta Inmet

Velocidade pode chegar a 60 km/h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 00:08

Vendaval - Imagem ilustrativa
Vendaval - Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução

Ao menos 33 cidades da Bahia estão sob alerta amarelo para vendaval nesta quarta-feira (13). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) seguirá em vigor até as 20h.

Os municípios afetados estão localizados nas regiões centro-norte e do Vale São-Franciscano da Bahia.

Passe para o lado e confira quais cidades estão em alerta

Veja cidades em alerta por Reprodução
Veja cidades em alerta por Reprodução
Veja cidades em alerta por Reprodução
Veja cidades em alerta por Reprodução
Vendaval - Imagem ilustrativa por Reprodução
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Veja cidades em alerta por Reprodução

O alerta amarelo indica que, durante o período, há possibilidade de ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectados à tomada. A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados em caso de emergência.

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