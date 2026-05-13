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Mais de 30 cidades da Bahia estão em alerta amarelo para vendaval, aponta Inmet

Velocidade pode chegar a 60 km/h

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 00:08

Vendaval - Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução

Ao menos 33 cidades da Bahia estão sob alerta amarelo para vendaval nesta quarta-feira (13). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) seguirá em vigor até as 20h.

Os municípios afetados estão localizados nas regiões centro-norte e do Vale São-Franciscano da Bahia.

Passe para o lado e confira quais cidades estão em alerta 1 de 5

O alerta amarelo indica que, durante o período, há possibilidade de ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.