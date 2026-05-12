Cidade baiana ganha mais 400 casa do Minha Casa, Minha Vida

Contrato para a construção dos imóveis foi assinado na tarde desta segunda-feira (11), em Feira de Santana

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 23:00

Terceira edição do ‘Feirão Minha Casa, Minha Vida’
Minha Casa, Minha Vida Crédito: Reprodução/A&F POP Imobiliária

O município de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, vai ganhar mais 400 unidades do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Os imóveis serão construídos na região do bairro Asa Branca. O contrato para a construção dos imóveis foi assinado na tarde desta segunda-feira (11).

Ao assinar o contrato com a construtora, o prefeito José Ronaldo (União) ressaltou a importância da iniciativa para proporcionar habitação digna a quem mais precisa. Ele destacou ainda que o Governo Municipal está empenhado em dar todo o apoio necessário para que o programa habitacional continue sendo executado na cidade, atendendo ao maior número possível de famílias.

Minha Casa, Minha Vida

As obras para construção dos novos imóveis do programa habitacional, voltado para famílias de baixa renda, serão executadas pela construtora Cepreng. Os imóveis serão sobrepostos, com dois pavimentos, contendo sala, dois quartos, sanitário e cozinha.

Os dirigentes da empresa Cepreng, Antônio Novais e Antônio Vitor Novais, informaram que as obras serão iniciadas já na próxima segunda-feira (18). A parte burocrática foi concluída com a assinatura do contrato pela Prefeitura de Feira, autorizando o início dos serviços.

Durante a assinatura do contrato entre a Prefeitura de Feira de Santana e a construtora Cepreng para a construção das unidades habitacionais do MCMV, também estiveram presentes o secretário de Planejamento, Carlos Brito, e o secretário de Governo, Neto Bahia.

